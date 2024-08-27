竹山鎮正覺寺舉行大士爺文化祭，26日舉行「大士爺火化升天儀式」，吸引眾多信眾朝聖。（藍志文提供／楊靜茹南投傳真）

南投縣竹山鎮正覺寺舉行大士爺文化祭，吸引30萬名信眾朝聖，文化祭首日有信眾擲筊擲出「立筊」，最後一天、26日壓軸祭儀「大士爺火化升天儀式」，又有信眾拍攝到熊熊火焰中出現神似觀世音菩薩的影像，令人嘖嘖稱奇，正覺寺主委藍志文認為，觀音大士降臨賜福！

藍志文指出，竹山正覺寺主祀觀音大士爺，觀音大士爺就是觀音菩薩，是嘉義縣民雄祖廟的「第一分靈」，香火延傳至今已166年，每年農曆7月觀音菩薩化身為大士爺，藉由兇悍、威嚴的形象，管理各普度場的好兄弟，庇佑信眾平安；今年24日至26日舉行大士爺文化祭。

竹山鎮正覺寺24日至26日舉行大士爺文化祭，吸引30萬信眾參香，活動首日有信眾擲筊擲出「立筊」。（藍志文提供／楊靜茹南投傳真）

竹山正覺寺請老師傅製作一座紙糊的大士爺神尊，祭儀期間鎮守地方，文化祭首日就有信眾擲筊擲出「立筊」，信眾奔相走告，造訪朝聖，26日壓軸祭儀「大士爺火化升天儀式」，象徵大士爺帶走眾家好兄弟，參加活動的信眾拍攝「火化升天」祭儀時，發現熊熊火焰出現神似觀世音菩薩的影像，已連續2年有信眾拍到「觀音像」，令人嘖嘖稱奇。

藍志文說，去年舉行「大士爺火化升天儀式」時，有信眾拍攝到「觀音像」，因此今年竹文化祭舉行神蹟攝影賽，現場吸引眾多民眾圍觀拍照，有民眾拍到神疑觀音像照片，立即與寺方分享，他認為觀音大士慈悲為懷，賜福給參與活動信眾。

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