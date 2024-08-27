長者退休後繳交健保費只能依附子女，罕病基金會創辦人陳莉茵近日在網路發文表示，她老公辭世後，突然發現自己不聲不響沒了健保，問了健保署跟區公所，才知道得依法依附兒子才能投保，她不滿表示「只想做個自主老人難道不行嗎？」中央健康保險署表示，要改變制度，需審慎評估調整方案是否可行，但依照現行制度，「退休族若堅絕不依附子女納保，屢勸不聽最高可罰新台幣1.5萬元」。

陳莉茵在個人臉書發文提到，她過去健保是附在公務員退休的老公，但丈夫在今年3月31日辭世，沒想到自己竟然被不聲不響的遷出，還沒了健保，且在8月8日才收到健保署台北分局的通知，健保署台北分局還通知，「得依法依附兒子才能投保，否則就要罰款」。

陳莉茵還提到她向公家機關反應，健保署表示，依法必須依附投保，不然要去區公所寫聲明；區公所則則問她，為何不依附子女，「是被家暴了嗎？需要幫忙溝通嗎？」

她接著陳述，幾經交涉才知道，原來區公所第六類投保資格已經取消了「退休人士」項目，若是高齡民眾沒公（工）會可投保，就只能依附配偶、子女、或父母，除非家人也依附旁人，或被家暴遺棄，才可以自己在區公所加保。陳莉茵質疑，「現行法規是否合理尊重相對弱勢的被保險人？是否親民並符合被保險人的實際需求？」

現行健保制度中，就算是財富自由的長輩，但退休不再工作者，皆須強制以眷屬身分依附子女納保。衛生福利部中央健康保險署承保組長張温温指出，現在確實有自主能力的退休族不想再當子女的負擔，盼望能自行負擔健保費，健保署確實有聽到聲音，但針對制度檢討，要考慮各個層面，需審慎評估調整方案是否可行。

此外，張温温還提醒，依照現行制度，退休族若堅絕不依附子女納保，屢勸不聽最高可罰新台幣1.5萬元，費用未繳清前，不予保險給付，且家屬拒絕為退休親眷繳納保費，一樣有可能挨罰。