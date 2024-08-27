高雄一名91歲林姓阿嬤，今年7月中旬因不慎跌倒，造成右手手部出現骨折，考量患者年紀高，心肺功能已出現衰退，醫師指出，可在骨折固定手術中進行全身麻醉，合併超音波定位神經阻斷術，可減少病患術中與術後疼痛同時也有利恢復，該名患者經治療後復原狀況良好。
博田醫院骨科醫師張富淳表示，91歲林嬤今年7月中旬在家中不幸跌倒，因支撐時造成右手腕閉鎖骨折，考量患者因年事已高，心肺部功能與骨質狀況都不佳，與麻醉科主任吳明政考量病人的身體狀況與手術術式，因而決定採全身麻醉下進行骨折固定手術，並搭配超音波定位神經阻斷術減痛，降低手術中全身麻醉藥物劑量，減少全身麻醉藥物造成之併發症，順利完成手術。
張富淳說明，老年人骨質密度較為疏鬆，因此最怕跌倒造成急性骨折，超音波定位神經阻斷術是經由超音波精準定位特定神經或神經叢，注射低濃度的局部麻醉藥物，對於心肺功能不佳或心律不整的高齡骨折病患，除降低手術中血壓飆高與流血過多等整體手術風險外，更可大幅減少術中、術後傷口疼痛。
此外，超音波定位神經阻斷術適用於各類手術的病患，能有效減緩術後疼痛，神經阻斷術減痛除減少全身麻醉藥物劑量之外，亦能有效減少降低術後疼痛之狀況，由於骨折與人工關節換置術後疼痛度較高，施打神經阻斷術除有效降低疼痛之外，更有助於減緩術後下床進行相關復健動作所造成的傷口拉扯疼痛。
除該名91歲林嬤外，還有另名86歲張姓阿嬤於今年6月同樣在家中跌倒，造成右手骨折，且還因心律不整長期服用抗凝血劑，張富淳與家屬溝通暫停服用抗凝血劑5天後，再彩與林嬤相同骨折固定手術，目前2名患者復原狀況都十分良好。
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