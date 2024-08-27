博田國際醫院麻醉科主任吳明政模擬示範手持式無線超音波定位神經阻斷術精準定位特定神經，注射低濃度的局部麻醉藥物（示意圖，非當事病患）。（博田醫院提供／任義宇高雄傳真）

博田國際醫院骨科醫師張富淳(右)與麻醉科主任吳明政(左)遇到年長骨折患者，決定採骨折固定手術中進行全身麻醉，合併超音波定位神經阻斷術。（博田醫院提供／任義宇高雄傳真）

高雄一名91歲林姓阿嬤，今年7月中旬因不慎跌倒，造成右手手部出現骨折，考量患者年紀高，心肺功能已出現衰退，醫師指出，可在骨折固定手術中進行全身麻醉，合併超音波定位神經阻斷術，可減少病患術中與術後疼痛同時也有利恢復，該名患者經治療後復原狀況良好。

博田醫院骨科醫師張富淳表示，91歲林嬤今年7月中旬在家中不幸跌倒，因支撐時造成右手腕閉鎖骨折，考量患者因年事已高，心肺部功能與骨質狀況都不佳，與麻醉科主任吳明政考量病人的身體狀況與手術術式，因而決定採全身麻醉下進行骨折固定手術，並搭配超音波定位神經阻斷術減痛，降低手術中全身麻醉藥物劑量，減少全身麻醉藥物造成之併發症，順利完成手術。

張富淳說明，老年人骨質密度較為疏鬆，因此最怕跌倒造成急性骨折，超音波定位神經阻斷術是經由超音波精準定位特定神經或神經叢，注射低濃度的局部麻醉藥物，對於心肺功能不佳或心律不整的高齡骨折病患，除降低手術中血壓飆高與流血過多等整體手術風險外，更可大幅減少術中、術後傷口疼痛。

此外，超音波定位神經阻斷術適用於各類手術的病患，能有效減緩術後疼痛，神經阻斷術減痛除減少全身麻醉藥物劑量之外，亦能有效減少降低術後疼痛之狀況，由於骨折與人工關節換置術後疼痛度較高，施打神經阻斷術除有效降低疼痛之外，更有助於減緩術後下床進行相關復健動作所造成的傷口拉扯疼痛。

除該名91歲林嬤外，還有另名86歲張姓阿嬤於今年6月同樣在家中跌倒，造成右手骨折，且還因心律不整長期服用抗凝血劑，張富淳與家屬溝通暫停服用抗凝血劑5天後，再彩與林嬤相同骨折固定手術，目前2名患者復原狀況都十分良好。