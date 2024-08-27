בהמשך לתקיפות בלבנון ביממה האחרונה, מצורף תיעוד מתדלוק מטוסי אדיר מעל שמי לבנון ותיעוד מיירוט כטב״ם על-ידי מסוק קרב: pic.twitter.com/YUul4bCMVs — Israeli Air Force (@IAFsite) August 25, 2024

以色列空軍出動F-35I戰機，參與了對黎巴嫩民兵組織「真主黨」（Hezbollah）火箭陣地的先發制人打擊。8月25日凌晨，以色列空軍大規模空襲「真主黨」的軍事陣地，以除去準備向以色列城市發射的火箭。

《航空家》（The Aviationist）網26日報導，這次由約100架戰機執行的突襲任務，據悉摧毀了40座準備發射約 6000枚火箭彈的發射站，而包括特拉維夫（Tel Aviv）市在內，這些火箭彈原本預定要在短短幾分鐘後，向以色列北部和中部發射。

而參與這次打擊的各式戰機中，包括以色列的 F-35I「全能王」（Adir），它是專為以色列設計的 F-35隱形戰機改進版，自 2016年底開始入列以色列空軍服役，並已參與中東多次打擊行動。一些未經證實的消息說，以色列7月超越 1700公里，對葉門「青年運動」（Houthi）叛軍進行長程報復攻擊。

從以色列空軍公開錄影中，可以看到1架 F-35I正在加油，據說當時它位於黎巴嫩上空。這段影片是夜間透過紅外攝像機拍攝的，其中出現了幾個有趣的細節。

首先，F-35I並未裝備雷達截面增強器/雷達反射器，而這些裝置通常用以故意放大戰機的雷達信號，以防敵人獲取有關戰機低可偵測（LO）特性的詳細信息。

值得注意的是，儘管F-35I沒有裝備雷達截面增強器，但影片中可以看到，戰機攜帶了翼下掛架，而這顯示在任務開始時，它攜帶了外部武器。去年以色列和哈瑪斯爆發衝突期間，大約在哈瑪斯對邊境附近的以色列集體農莊發動攻擊1個月後，以色列空軍透露，駐紮在以南內瓦庭空軍基地（Nevatim Air Base）的 F-35I正為地面部隊提供近距離空中支援。它們武裝了外掛在相同翼下掛架上的 2000磅 GBU-31聯合直攻彈藥（JDAM）。

另一個值得注意的細節在於，以色列空軍特別提到，F-35I 在黎巴嫩上空加油。而這似乎在堅定宣示，以色列有能力在黎巴嫩領空自由行動。