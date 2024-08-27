影集《人生清理員》9月7日起在公視、八大戲劇台、Netflix、Hami Video播出，27日釋出5分鐘搶先看，介紹劇中主角們的角色個性，其中鳳小岳、宋芸樺此次詮釋的角色跟過去有很大的不同，鳳小岳飾演不修邊幅的台客暖男，「這是我這幾年來拍得很有意義、很重要的角色，劇中議題跟現代社會很有連接感。」宋芸樺挑戰性格高冷，個性壓抑的留美高材生，讓她笑說：「這是我從影以來台詞最少的角色。」

鳳小岳、宋芸樺、金士傑、蔡嘉茵、黃冠智在《人生清理員》中是專門在逝者遺居做特殊現場清理的「明日清潔社」成員，金士傑飾演老闆何維龍（龍哥），曾有黑道背景，金盆洗手後，接觸殯葬業，發現沒有專門的人在處理特殊現場清掃，於是成立這家公司。他劇中偶爾還會飆台語展現黑道大哥的氣勢，跟過去角色有些不同，「龍哥會做這個工作是基於自我贖罪，還是對社會公德心，不得而知，但讓我有種懷想，他是不是在自我修煉，幫自己做點人性進修。」

金士傑、宋芸樺在《人生清理員》父女關係疏離。（果陀娛樂提供）

鳳小岳飾演頭牌員工李井川（大川），個性大而化之，看似粗枝大葉，但其實是個有話直說的暖男。鳳小岳認為大川與過去飾演的角色有很大的不同，真性情不拘小節外，臉皮很薄又很內耗，「不肯跟社會低頭，帶些驕傲的個性很有社會現況既視感。」他最初收到劇本時，覺得這角色正是大多數人的縮影，「比如對環境、生活的各種倦怠的難題想解決卻停滯不前，彷彿要等一個契機才願意好好清理自己。」他尤其認為大川不喜歡讓別人看到自己懦弱的一面，有著倔強性格，這特質也是很多人在進社會時都能體會到的情緒呈現方式。

鳳小岳、蔡嘉茵是明日清潔社重要成員。（果陀娛樂提供）

宋芸樺劇中飾演金士傑的女兒，她透露這是她從影以來台詞最少的角色，「利穎因為成長背景和經歷把 自己封閉起來，這種壓抑型角色跟我以往的角色有很大的不同，我很享受這種透過眼神，去傳達內心澎湃的感覺。」宋芸樺也表示，私下的自己也很像利穎的狀態，「大家看我都是很活潑、很正能量，但其實沒有人是這樣一輩子的，有時候脆弱和悲傷的情緒，只有身邊的人才看得到。」

蔡嘉茵飾演約聘員工伊雯，獨自一人帶著懂事可愛的女兒樂樂，是力大無窮的神力女超人，擅長搬大型傢俱和家電。也因要演出力氣很大的形象，她為此還特別請教在搬家公司上班的朋友，學習搬運技巧。她的角色原本對社會融入有些人際困難，經過調整後，成為清潔社的開心果、調和劑。她笑說：「因為其他人都不好笑，拍一拍怕有點沈，所以我把喜感部分再放大一點，讓故事不要那麼沈重。」

黃冠智在《人生清理員》中是金士傑的清潔社約聘成員。（果陀娛樂提供）

黃冠智飾演的約聘員工萬兔，最常被虧摳門、對錢斤斤計較，但背後原因其實是為了照顧媽媽。黃冠智坦言一開始還抓不到角色定位，「以往我的角色比較外顯外放，這次導演把角色塑造得非常內斂，很多情緒都放在心裡，一直處在很壓抑的狀態。」他透露最初田調時接觸到類似的真實人物性格就拿來當參考，但導演覺得跟角色個性離較遠，於是慢慢幫他塑型，表演愈演愈收，最後才呈現心事重重，安靜又難以言喻的形象。