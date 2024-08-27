保瑞與泰福雙方策略聯盟大約談了6~7個月左右，未來保瑞會變成泰福最大股東，股權占比約在3成左右，而潤泰將成為第2大股東，占比24~25%左右，目前泰福有9席董事，未來保瑞將會占有4席。保瑞董事長暨執行長盛保熙表示，集團將會專注在小分子CDMO業務，而泰福則會專注大分子CDMO業務，未來泰福也不會在保瑞的合併報表之下。預估此次策略聯盟後，泰福股本將由目前的16億增至23億左右。

依照時程規劃，泰福與保瑞預計在10月中旬分別召開第一次臨時股東會，通過這項合併案。而後泰福明年首季召開第二次股東臨時會改選董事，由保瑞集團推派4席董事(包含2席獨立董事)，並推舉保瑞集團董事長盛保熙擔任泰福生技新任董事長。

保瑞集團董事長暨執行長盛保熙表示，透過這次的資源整併，我們將成為台灣第一家擁有從最前期的細胞株篩選、製程開發、分析方法到新型生物製劑開發，延伸到藥品生產以及最終成品充填，真正一條龍服務完整能力的大分子CDMO公司，可以馬上為代工客戶提供美國市場在地的量產產能，滿足為因應BIOSECURE法案所帶動的強勁代工需求，而這些正是目前全球CDMO產業發展趨勢中最關鍵的時間成本與市場機會。

盛保熙指出，非常看好泰福旗下兩項生物相似藥Nypozi與Valheric的市場機會，相信透過保瑞兼顧代工業務與產品銷售的雙引擎策略經驗，將以最高品質的執行力加速產品的上市與極大化兩項產品的商業價值。

針對本次策略聯盟，泰福生技董事長暨執行長陳林正表示，公司以聖地牙哥廠為基礎、從前段Non-GMP前臨床試量產服務、到FDA嚴格查廠通過的商業化GMP代工生產，為搶攻全球市場的CDMO業務奠定基石。這次與保瑞集團的策略聯盟，希望藉由保瑞集團大幅提升泰福CDMO廠區的業務開發與營運效率，加速達成公司營收獲利的成長目標！