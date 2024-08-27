台股27日加權指數收22185.00點，跌55.12點或0.25%，總成交值2927.71億元。三大法人賣超96.66億元，其中外資連5賣、並擴大賣超130.17億元，投信、自營商分別買超47.24億元及賣超13.74億元。

外資賣超前十大個股，砲火轉向金傳，電子由昨日7檔降至3檔，議親三金仍有兩檔入榜，惟昨日賣超首位新光金(2888)安全下莊，由中信金擴大賣超逾8萬張遞補，台新金則列賣超第三大。

依類別分，3檔電子股、3檔金融股及4檔傳產股；依股價分，2檔百元股、3檔中價位股及5檔銅板股；賣超張數方面，7檔賣超上萬張，榜首為中信金(2891)，賣超8萬4545張，群創(3481)、台新金(2887)名列二、三名，分別賣超3萬9754張及賣超2萬5420張。第四及第五名為開發金(2883)、陽明(2609)，其他依序為華航(2610)、聯電(2303)、鴻海(2317)、萬海(2615)及長榮(2603)。

至於前十大個股中賣超金額前三大，則為中信金(2891)27.77億元、鴻海(2317)17.65億元、長榮(2603)10.76億元。

●外資27日賣超前十名：

1.中信金(2891)收32.85元，跌0.30元或0.91%，成交量15.05萬張，外資賣超8萬4545張、估27.77億元，為連7日賣超，累計賣超33萬3151張、估111.16億元。

2.群創(3481)收15.90元，跌0.75元或4.50%，成交量25.84萬張，外資賣超3萬9754張、估6.32億元，為連4日賣超，累計賣超6萬5236張、估10.16億元。

3.台新金(2887)收19.20元，跌0.80元或4.00%，成交量5.26萬張，外資賣超2萬5420張、估4.88億元，由連4日累計買超4萬6754張轉為賣超。

4.開發金(2883)收16.00元，跌0.20元或1.23%，成交量3.54萬張，外資賣超1萬7035張、估2.73億元，由連2日累計買超3萬2646張轉為賣超。

5.陽明(2609)收62.70元，跌1.50元或2.34%，成交量3.51萬張，外資賣超1萬4984張、估9.40億元，由前一交易日買超7950張轉為賣超。

6.華航(2610)收20.60元，跌0.25元或1.20%，成交量3.48萬張，外資賣超1萬4868張、估3.06億元，由連2日累計買超9483張轉為賣超。

7.聯電(2303)收54.00元，跌1.10元或2.00%，成交量3.89萬張，外資賣超1萬3039張、估7.04億元，由前一交易日買超601張轉為賣超。

8.鴻海(2317)收180.50元，跌1.50元或0.82%，成交量2.86萬張，外資賣超9781張、估17.65億元，為連2日賣超，累計賣超1萬1816張、估21.35億元。

9.萬海(2615)收78.30元，跌1.60元或2.00%，成交量2.25萬張，外資賣超7023張、估5.50億元，由前一交易日買超1816張轉為賣超。

10.長榮(2603)收183.50元，跌5.50元或2.91%，成交量2.47萬張，外資賣超5866張、估10.76億元，由連9日累計買超2萬8788張轉為賣超。

●前三大個股近五日籌碼：

1.中信金(2891)三大法人累計賣超23萬8965張，其中外資賣超24萬7345張、投信買超4812張、自營商買超3568張；融資增1萬5474張、融券增331張，券資比1.78%。

2.群創(3481)三大法人累計買超1萬3938張，其中外資買超1萬3766張、投信賣超115張、自營商買超287張；融資減4930張、融券增143張，券資比0.08%。

3.台新金(2887)三大法人累計買超4萬6530張，其中外資買超4萬5277張、投信買超631張、自營商買超621張；融資增1859張、融券增428張，券資比3.83%。

註：台股總成交值不含鉅額交易；個股買賣超僅27日未加計鉅額交易；資券統計截至前一交易日。(編輯：李慧蘭)