國泰人壽汐科通訊處劉姓區總監、鄒姓經理、鄭姓主任，為了拿到VIP客戶的佣金，被控偽造體檢報告，交由公司核保並詐領獎金，士林地檢署依偽造文書、詐欺罪起訴劉等3人。

黃姓、許姓、邱姓保戶2022年1月、3月、7月間投保「鑫美利101利率變動型美元終身壽險」，但因體檢報告未符合國泰人壽的要求，無法核保，鄭姓主任透過新北市板橋一間醫院，取得偽造的體檢報告，交由公司核保，事後公司發現異狀向警方報案。

保險公司提告指出，黃姓、許姓保戶投保後，鄭男取得近70萬的佣金，鄒男獲得6萬餘元，但體檢報告疑由劉男變造，交由鄒審閱，鄭男指稱，邱姓客戶是各家銀行競爭的VIP，應該優先核保，而且鄒也是主管，不敢違抗鄒的意思。

但鄒、劉都否認犯罪，並稱業務單位本來很多問題都會互相討論，會請劉幫忙看，而且鄭要做什麼決定，都是由他自己決定，並沒有叫鄭傳體檢報告給劉偽造。而劉也否認，並稱會幫忙看體檢報告，檢查保戶的身高體重和體檢報告是否吻合，避免登記時出現誤差。

案經檢警傳喚3名保戶，3人均稱沒有到新北市醫院作過體檢，確定體檢報告是偽造，檢察官認為，劉男等3人偽造不實體檢報告，詐取業績獎金，全案依詐欺、偽造文書等罪提起公訴。