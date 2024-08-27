由SpaceX開發一種新塗料來減少衛星的反射光，將其應用於星鏈衛星，這些衛星與傳統的白色光點衛星截然不同，意外地散發出藍色光芒。天文館表示，8月28日至31日，台灣將有機會看到夜空新景象，即使在都市中也能清晰可見。另外天文館將於9月舉行「布雷克的黑洞之迷」特展親子活動，帶大家參觀充滿沉浸感的黑洞特展。

天文館說明，目前天空中已有超過6200顆星鏈衛星在運行，它們的數量眾多，容易在長時間曝光的照片中出現條狀光跡，天文界稱之為「刷卡」，SpaceX雖然已採取減少光污染的措施，但效果有限。專家建議，28日至31日的清晨或傍晚，台灣的觀星者可在特定時間觀看到這些藍色衛星，這些衛星將如「銀河鐵道列車」般成串掠過夜空。

除了衛星之外，黑洞是宇宙中最極端的星體，不僅在科幻電影中經常亮相，也成為眾多科學家研究的焦點，天文館將於9月舉辦「布雷克的黑洞之迷」特展親子活動，透過互動展示認識推動黑洞研究的科學家，以及最令人好奇的黑洞知識，即日起開放報名。

天文館補充，活動將帶大家參觀充滿沉浸感的黑洞特展，透過互動展示認識推動黑洞研究的科學家，以及最令人好奇的黑洞知識，此外還有「黑洞救援大挑戰」體驗活動，讓小小探險家體驗黑洞周圍的時空魔法，拯救太空人回家。