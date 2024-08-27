台糖冰棒被冒名。台糖今日聲明，桃園龜山有攤商標榜「台糖好大冰棒每枝1元」，誤導消費者購買，但此與台糖無關。自家糖廠冰品僅由自有通路及營業據點販售，並無委託或合作銷售，亦無授權「台糖好大冰棒」作為名稱標示。籲請消費者購買時認清產品包裝，也感謝桃園市政府查辦此案，打擊投機不法。

台糖近日接獲桃園市政府通知，有消費者陳情桃園市龜山區中和南路市場某攤商招牌標榜「台糖好大冰棒每枝1元」，但購買結帳時卻變成1支10元，打著「台糖」名稱吸引購買。

台糖表示，該攤商招牌雖標示「台糖」，但實則與公司無關，且該廣告具誤導性，使消費者容易誤以為冰品係由台糖產製。台糖各糖廠冰品由各糖廠所屬職工福利分會負責產製，冰品包裝雖有不同，但銷售通路僅限於糖廠冰店、福利社及台糖蜜鄰等據點， 並無透過委託或合作銷售模式。

台糖提醒，現今市場行銷方式多元且花俏，容易造成不少消費糾紛，籲請消費者提高警覺，認清商品標示。