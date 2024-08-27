根據韓國首爾大學27日公布的調查結果，韓國社會中近半數人長期處於情緒憤慨的狀態，平均每10人中就有1人感到嚴重憤慨。

調查針對全國共1024名成年人進行，結果顯示，49.2％受訪者表示自己「長期處於憤慨狀態」，其中有9.3％經歷嚴重的憤慨情緒。更值得關注的是，曾經歷嚴重憤慨的受訪者中，有高達60％曾出現輕生的念頭，顯示出憤慨情緒對於個人心理健康的嚴重影響。

從年齡層來看，30至39歲群體中有憤慨情緒的比例最高，達到13.9％，顯示該群體可能面臨較大的社會與經濟壓力。相較之下，60歲以上人群的憤慨比例最低，僅為3.1％。

此外，從社經條件看來，自認身處下層的群體中，60％表示長期存在憤慨情緒，而自認身處上層群體則有61.5％表示毫無憤慨情緒，反映出社經地位與情緒之間的密切關聯。

調查還探討了韓國民眾對社會的看法，結果顯示，60歲以上人群在「認為世界是否公平」問題的得分最高，為3.42分（滿分為4分），而20至39歲得分最低，僅3.13分，凸顯出不同年齡層對社會公平的感受存在顯著差異。

在針對社會政治事件的憤慨程度調查中，全年齡層的平均為3.53分，顯示出韓國民眾對政治與社會現象的高度不滿。調查指出，導致公眾情緒的主要原因為，政治與政黨的道德低下與腐敗、政府作風不正或隱瞞錯誤、媒體的沉默及偏頗報道，以及由於安全管理不力而導致的重大事故等。

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