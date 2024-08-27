總統賴清德位於新北萬里的老家於大選期間被控蓋在礦業用地引發爭議，即便藍白民代喊拆，賴清德仍堅持要將老屋交付公益信託，今（27）日民進黨宣布信託定案，未來將成立「礦工生活紀念館」，對此國民黨議員林金結表示，不走正當程序處理，卻巧立名目逃避問題，如果總統開了先例，往後社會大眾是不是也能有樣學樣都不用拆了。

林金結提到，成立紀念館雖立意良善，但還是要回歸違建問題，違建就該走正常程序處理，看是進行補正或是拆除，而不是片面宣布「作為紀念館使用」，難道一棟違章建築，會因為變成紀念館就自動合法嗎？況且若是新北市府不同意變更，壓力是不是又要轉移到市府身上，呼籲民進黨先一步提出若紀念館無法成立，又當如何處理，否則此舉對於違建處理可說是毫無進展。

林金結重申，與其用各種方式企圖保存違建，不如展現魄力依法辦理，才有賴清德身為國家最高領袖、全國人民標竿的高度，倘若蠻橫地用「紀念館」名目逃避問題，未來只會讓民眾有樣學樣，全國各地違建都無法拆除進而衍生更多問題。

國民黨議員呂家愷表示，以紀念館名義緬懷歷史跟充滿感情是好事，若有時間會去登記參觀，不過全台灣有相近歷史感情的房屋不是只有萬里那一間，能不能都比照處理都應該一視同仁，藉此展現現任總統的高度與格局。