職業網球賽季來到硬地賽季，年度最後一站四大賽美國網球公開賽已經展開，台灣好手謝淑薇繼續和波蘭選手傑林斯基（Jan Ziekinski）聯手混雙，籤表也在27日出爐，兩人排在第7種子，首輪面對美國地主組合拉姆（Rajeev Ram）／沃莉內茨（Katie Volynets）。

本屆美網台灣選手僅在雙打賽事出擊，謝淑薇、詹皓晴及吳芳嫺3位女將各自和不同搭檔拚戰女雙，謝淑薇、詹皓晴也有混雙賽程，謝淑薇與傑林斯基組隊，詹皓晴與美國克拉吉賽克聯手，籤運比較辛苦一點，首輪就要對上第4種子澳洲伊柏登（Matthew Ebden）／捷克克蕾切可娃（Barbora Krejcikova）。

謝淑薇今年賽季已經和傑林斯基勇奪澳網、溫布頓兩座四大賽混雙冠軍，法網也有4強佳績，來到硬地美網，期待找回年初在澳網硬地謝淑薇包辦女雙、混雙冠軍的感覺，再度高舉冠軍金盃。