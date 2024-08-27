43歲的張姓男子，27日上午騎機車誤闖國1頭份南下車道，遭葉姓司機所駕貨車擦撞倒地受傷。（讀者提供／謝明俊苗栗傳真）

43歲的張姓男子，27日上午11時27分左右，騎機車由苗栗縣國1頭份交流道進入南下車道，在114.2公里處，遭葉姓司機所駕貨車擦撞倒地受傷，幸未喪命，由苗栗縣消防局頭份分隊救護車送醫救治，張某誤闖國道原因正由國道警察第2大隊調查中。

這名張姓男子是騎乘1部普通重型機車，由國道1號頭份交流道進入南向車道，疑因變換車道不當，遭葉姓司機所駕貨車由後方擦撞，導致張某人車倒地，手、腳及嘴部多處擦傷。苗栗縣消防局頭份分隊據報派出救護車趕往現場，將傷者送往部立苗栗醫院急救。

經國道警第2大隊造橋分隊員警對雙方酒測，酒測值均為0，現場發生事故後，一度造成國1南下頭份路段大塞車，警方於12時3分排除，全線恢復通車，後續將由警方追究是否涉及公共危險罪？

國道警第2大隊呼籲用路人應遵守標誌標線指示行駛，機車騎士誤闖國道將依道路交通管理處罰條例第33條第4項規定，處駕駛人3,000元以上至6,000 元以下罰鍰；另駕駛人開車務必遵守行車安全規定，隨時注意車前狀況以防突發狀況發生，確保自身及其他車輛安全。