64歲楊先生日前感冒又頂著高溫在工作8小時後，突抽搐昏厥送醫，確認罹患熱中暑，急裝葉克膜並降溫救回一命，醫護團隊日前送上花束祝福出院。（烏日林新醫院提供／潘虹恩台中傳真）

夏季高溫，熱傷害事故頻傳，熱中暑死亡率更是高達3成。64歲楊先生從事鏟土機操作員30多年，日前感冒又頂著高溫在大肚區鋪柏油，8小時後突抽搐昏厥送醫，到院時體溫飆高43度出現意識不清、呼吸短促、癲癇發作，確診致死率最高的熱中暑，經置放葉克膜並即時降溫治療才扭轉險境，順利出院。

烏日林新醫院院長林明輝表示，熱中暑死亡率高達3成，加上楊先生合併癲癇、重度昏迷、腎衰竭、急性心因性休克、急性呼吸衰竭等症，愈早使用葉克膜體外維生系統，能愈快幫助降溫調控及改善早期多重器官衰竭。楊先生使用葉克膜後體溫迅速降溫，癲癇也不再發作，慢慢恢復意識，並在24小時內移除葉克膜，無任何併發症，屬於相當成功的案例，亦是該院首例熱中暑使用葉克膜治療成功案例。

烏日林新醫院急重症團隊日前在楊先生出院當天致贈花束祝。回想此段經歷，楊先生也後怕表示，他從事鏟土機操作員長達30多年經歷，多少都會有輕微中暑，只是從未如此嚴重，竟一度與死神交錯，深深感謝有醫院的專業照護，不然不會好這麼快。

「體溫超過40度的時間愈長，對身體傷害就愈大！」重症醫學科主任黃奎彰與急診醫學科醫師蔡緻儀都提醒，據衛福部統計，若未在3小時內將體溫降回39度以下，死亡率將大幅提高。同時呼籲民眾，當發現身體體溫升高、頭痛、頭暈、心跳加速、噁心嘔吐，甚至痙攣等症狀，務必迅速離開高溫環境，盡快脫掉衣物、用水擦拭身體或吹風等，並以最快的速度到急診就醫。