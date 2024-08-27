尼得科超眾今天下午舉行線上法說會，受到日本遊戲機廠、美國網通及大陸客戶影響，尼得科超眾今年上半年合併營收為37.95億元，年減33.16%，營業毛利為6.75億元，年減34.54%，合併毛利率為17.8%，年減0.37個百分點，營業淨利為372萬元，年減98.95%，稅後盈餘為7000萬元，年減80.46%，每股盈餘為0.81元。

就終端應用來看，今年上半年NB佔超眾營收比重為39.1%，DT佔比為35%，伺服器佔比為24.8%，網通佔比為10.7%，遊戲機佔比為8%，其他約佔2.4%。

超眾今年前7月合併營收為44.67億元，年減33.13%，展望下半年，永井淳一表示，遊戲機客戶需求回穩，且北美網通客戶轉型過程中產生高瓦數產品等新需求，且AI相關水冷應用需求愈來愈多，明年還有部分AI PC換機潮，樂觀期待今年下半年及明年營收。

在毛利率方面，超眾協理許至瑋表示，上半年毛利率、營業淨利及獲利表現不如預期，主要是因營收下降，以及公司在做銷售、製造等調整，隨著水冷產品量產及AI PC帶動整體價格，預期明年毛利率可望回到2020年水準。