在一封日期為8月26日的信中，祖克柏向美國眾議院司法委員會表示，他懊悔沒能更早公開這個壓力，也對他決定刪除某些內容的決定感到遺憾。

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眾院司法委員會在其Facebook官方頁面上公開這封信。祖克柏在信中表示，2021年，包括白宮在內的拜登政府高層有好幾個月一再向我們的團隊施壓，要求我們審查某些COVID-19內容，包括一些搞笑和諷刺的內容，而當我們不同意進行審查時，他們便向我們的團隊表達「極大的不滿」。他並表示，對沒有公開政府的施壓和做出某些決定感到後悔。

由於非上班時間，白宮和Meta尚未對這封信發表評論。

這封信是呈交給眾院司法委員會主席、共和黨議員Jim Jordan。在這則發文中，該委員會稱這封信是「言論自由的重大勝利」，並表示祖克柏已經承認「臉書審查了美國人」。

祖克柏也在信中表示，在今年的總統選舉，他不會再捐款支持選舉基礎設施，以免與11月大選有所牽扯。

美國上一次選舉是在2020年疫情期間舉辦的，當時祖克伯透過他與妻子的慈善基金會Chan Zuckerberg Initiative捐贈4億美元支持選舉基礎設施，但後來卻招惹一些團體的批評和興訟，指控祖克伯此舉具黨派傾向。