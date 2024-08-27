彰化縣永靖鄉四芳社區成立照顧關懷據點，並在每周二、三上午開放，這也是彰化縣內第349個關懷據點，縣長王惠美等人今(27)日前往揭贈牌慶賀。（葉靜美攝）

彰化縣全縣一村里一據點目標再向前邁進一步！永靖鄉四芳社區人口老化嚴重，老年人口占比超過2成，為讓長輩能夠在地獲得最好照顧，四芳社區成立照顧關懷據點，並在每周二、三上午開放，這也是彰化縣內第349個關懷據點，縣長王惠美等人今(27)日前往揭贈牌慶賀。

四芳社區照顧關懷據點揭牌，縣長王惠美、四芳社區發展協會理事長陳雍讓、總幹事盧清銅、財團法人頂新和德文教基金會經理傅淑惠都到場慶賀，王惠美更帶來彰化生產的米粉、北斗油、彰化雞蛋、彰化豬肉，為社區關懷據點加菜。

四芳社區在2011年第二屆金牌農村決賽中，從83個農村社區中勇奪銅牌，代表彰化縣出賽，也曾榮獲「優良空氣品質淨化區」模範社區，但人口老化加嚴重，王惠美表示，永靖鄉總人口有3萬4918人，老年人口6753人，達永靖鄉的19.34％，而四芳村的老年人口則有22.42％，社區照顧關懷據點成立之後期待能更加妥善照顧長輩。

王惠美說，彰化縣有591個村里，希望能逐步完成一村里一據點的目標，設立社區照顧關懷據點讓長輩能夠在地安養，在地獲得最好的照顧，長輩也可以學習新事物、運動、與朋友互相交流、互相照顧。

四芳社區腹地廣大，環境優美，有生態池、公園，四芳社區發展協會理事長陳雍讓認為很適合辦理關懷據點，他說，四芳社區是永靖鄉第9個關懷據點，服務約28位長者，其中年紀最大為94歲，另外還有輕微失智的長者，家屬也送到關懷據點這邊接觸人群，延緩失智的速度。

社會處表示， 四芳社區照顧關懷據點開放時間為每周二、三上午8時30分至11時30分，所提供服務為電話問安、餐飲服務及健康促進活動等，希望長輩都能踴躍參與。關懷據點設立廚房，2／3經費來自頂新和德文教基金會贊助，設備齊全，陳雍讓贊其為「五星級廚房」。

彰化縣府為照顧長者，推出長青幸福卡社福點數每月1000元，可運用於彰化客運、員林客運、南投客運、中鹿客運等市區公車、統聯客運及國光客運等8條路線，合約診所折抵基本部分負擔費用50元，搭乘台鐵每趟次最高補助社福點數30點（1點1元），至縣府簽約旅行社參加縣內11條精選觀光旅遊路線行程，王惠美鼓勵長輩走出戶外，讓身體更加勇健。