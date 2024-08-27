北市1歲男童剴剴去年遭劉姓保母姐妹虐待致死，引起社會譁然。檢方調查時發現，兒福聯盟陳姓女社工疑知情剴剴遭虐，卻包庇劉姓姐妹，台北地檢署今（27）依涉過失致死、偽造文書罪起訴陳女，並檢請法院從重量刑。對此，社工界呼籲大眾冷靜看待，留給司法釐清實際狀況，不要捕風捉影，傷害其他在第一線努力的社工。

剴剴遭劉姓保母姐妹虐死，負責出養、安置、訪視等業務的兒福聯盟陳女，因疏於注意，未盡到保護職責，事後還試圖卸責、掩蓋罪行，檢方認為陳女態度惡劣、毫無悔意，請法院從重量刑。

台北市社會工作人員職業工會今下午發聲明表示，尊重檢調調查結果，但也呼籲大眾秉持無罪推定原則。另從起訴書中發現，司法界對社福體系運作不了解，呼籲法官在司法審理過程中，應邀請具社福實務經驗人員擔任專家證人。

社工職業工會指出，檢方稱社工修改紀錄，是推卸訪視內容責任，掩飾過失致死犯行，但「紀錄補正是社福界面對重大案件的通常程序」，補正資料是為因應各界需求，不應直接臆測為不良動機，是否有偽造文書或登載不實犯意，需要有更嚴謹證據。

此外，社工職業工會指出，社會安全網不應成為「社工安全網」，除了社工，鄰居、居家托育訪視者、牙醫都可以是社會安全網好夥伴，應該討論系統發生什麼問題，而非將過錯推給社工，盼社福體系和社會大眾能有更多理性公開對話。

高雄市社會工作人員職業工會秘書長郭志南表示，剴剴案讓社工界被大眾咎責，已經造成許多社工創傷，打擊第一線社工士氣，陳女目前遭起訴，但判決仍未確定，希望大眾能冷靜看待，「不要捕風捉影」，以免對社工界造成更大傷害。

社會工作師公會全國聯合會理事長吳玉琴認為，過失致死、偽造文書二罪嫌，對社工來說是「難以承受之重」，讓兒童致死的是保母，而非社工，社工在過程中沒能及時警覺，的確有疏失，「但是否嚴重到構成過失致死？」

吳玉琴說明，社工在執行業務過程中，若故意偽造文書、不實記載或疏漏，應嚴肅看待，然而「過失致死殺人」實在過重，希望接下來審理過程中，兒福聯盟及社工能如實還原當時情況，法院也應謹慎審理、釐清真相，並深入了解社工實務工作情況，再做出判決。