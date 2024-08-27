國內景氣熱絡曇花一現？國發會27日公布最新7月景氣概況，景氣對策信號綜合判斷分數為35分，較上月減少3分，燈號轉亮黃紅燈，代表景氣熱絡的紅燈僅維持1個月(6月)，7月燈號轉向後，為今年以來第三顆黃紅燈。

國發會經濟發展處處長邱秋瑩表示，目前領先、同時指標仍持續上升，顯示景氣還在成長軌道，近來國際科技大廠對下半年營收、展望都呈樂觀，加上傳產產業來到傳統出口旺季，景氣燈號是否會再亮出熱絡的紅燈？邱秋瑩回應「可以期待」。

邱秋瑩進一步表示，市場日前對美國經濟衰退有隱憂，引發金融市場較大幅震盪，但股市很快持穩，經濟衰退的擔憂也緩解，美國經濟回穩、歐盟也緩步復甦，這對景氣會有較正面的挹注。

展望未來，邱秋瑩認為，美國總統大選結果、主要經濟體的貿易保護措施以及地緣政治風險等後續發展，不確定因素猶存，對全球景氣發展也扮演至關重要的影響。

美國聯準會將於9月啟動降息，邱秋瑩認為，降息幅度多寡以及全球主要央行的應對措施等，國際財經的走勢仍有待密切觀察。

根據國發會統計，7月景氣對策信號綜合判斷分數為35分，9項構成項目中，海關出口值由紅燈轉呈綠燈，分數減少2分；工業生產指數由紅燈轉呈黃紅燈，分數減少1分；其餘7項燈號維持不變。