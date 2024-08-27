苗栗縣頭份市60歲陳姓婦人落入網路投資詐騙陷井，26日赴銀行提領70萬元匯給騙徒，幸銀行行員查覺有異通報頭份警分局頭份所員警趕來，共同阻止陳婦繼續匯錢，保住辛苦積蓄。

頭份警分局是在26日下午，接獲銀行人員報案稱有疑似詐騙案件，頭份所警員吳明昌、劉彥妮即前往處理，到達現場後發現有1名陳姓婦人正欲提領70萬元，並向警方表示：「網路投資匯款後被通知匯款帳戶為警示帳戶，欲領出做家中裝潢費支出」。警方一聽，顯為「老梗詐騙術─假投資真詐財」的詐騙手法，唯恐婦人領出後再被詐騙，員警及行員積極勸說，婦人始打消領款念頭。

經查60歲陳姓婦人於26日上午11時許前往銀行匯款70萬元，遭銀行通知匯款帳戶為警示帳號，立即於下午14時前往該行欲領出該筆款項，行員見陳婦提領大筆款項，立即提高警覺，除對其關懷提問外，另通知警方到場，調查後確認為常見詐騙之手法，經不斷勸說下，成功阻止領款。

頭份警分局頭份所表示，詐騙手法日新月異，民眾應提高警覺，防止詐騙，民眾如有接獲不明人士要求匯款或交付現金，這些均為詐騙集團之慣用手法，遇有上述狀況切勿緊張焦慮，應冷靜面對謹慎求證，並依照防詐騙三步驟「1聽2掛3查證」防詐口訣，迅速撥打110報案電話或165反詐騙專線諮詢，以免一時失察，淪為詐騙集團的覬覦的對象。