可愛小狗不受控跳下車 新莊黃衣女竟抓回「塞車廂」！網友都怒了

新北市新莊區新福路，近日有民眾目擊一位身穿黃色衣物的女子在等候紅綠燈時，她的寵物小狗突然從機車踏板上跳下車，女子見狀後趕緊將毛孩抱住，沒想到下一秒的行為，卻令人驚訝不已，她竟然將小狗塞進車廂內。此舉動相當誇張，網友將行車紀錄器PO網引發眾怒，而新北市動保處隨即表示，飼主的行為已觸犯《動保法》，並透過車牌追查到飼主本人。若是因疏忽導致寵物受傷，將面臨新臺幣三千元至一萬五千元的罰款。

網友在《爆料公社》的臉書上貼出行車紀錄器的影片，影片中可見身穿黃色衣服的女子原本正在等候紅燈，不料未繫繩的寵物小狗突然跳車，並跑到馬路中央，險象環生。女子在將小狗抓起來後，並未將牠放回前面的踏板，而是打開置物箱，將小狗強行塞了進去。當時的天氣炎熱，小狗有可能在車廂內熱死或窒息致死。

動保處在調查車籍資料後，已於稍早約談了飼主。動保處接受媒體採訪時表示，飼主表示寵物小狗事先從寵物提袋中跑到機車外，情急之下他才將小狗救進車廂內，準備騎乘約兩到三分鐘的車程前往寵物美容店。飼主也提到，小狗並沒有受傷，後續將提供醫院診斷書。

而網友們看到影片後，憤怒的留言表示：「這麼殘忍，實在不適合養寵物」、「狗狗真可憐，遇到無良飼主」、「直接開罰最重吧」、「主人真的可悲，要不要自己塞進去幾分鐘看看」、「大熱天，無良之人」、「開罰，且禁止再養」。