南投縣長許淑華致力推動國際雙語教育，出國獎助學金獲廣大迴響，明年預算將提高到1300萬元。（南投縣政府提供／楊靜茹南投傳真）

南投縣長許淑華主持113學年度中小學校長會議，盼老師讓孩子在各領域展現長才。（南投縣政府提供／楊靜茹南投傳真）

南投縣長許淑華主持113學年度中小學校長會議，表揚獲教學卓越獎、閱讀磐石獎及全國音樂或舞蹈比賽等優良事蹟，她致力推動國際雙語教育，邀教育部國際教育專案承辦學校中正大學副校長詹盛如演講，出國獎助學金將從800萬元提升至1300萬元，期許師生開拓國際視野，也將斥資9500萬餘元改善校園運動場。

南投縣校長會議27日在中興新村台灣省政資料館登場，不僅有學校多元教學成績卓越，獲教學卓越獎、閱讀磐石獎，音樂、舞蹈及體育賽事成績野心當卓越，民和國中濁岸合唱團及希娜巴嵐國小合唱團參加新加坡國際合唱節大賽，分別獲金牌、銀牌，新豐國小獲第42屆世界少棒錦標賽冠軍，至誠國小獲世界機關王GM國小組世界賽銅牌，許淑華頒獎表揚。

許淑華說，南投縣是第一個通過教育部學習型城市認證的縣市，教學不只是念書，體育、音樂、文化推廣也能讓孩子展現長才，縣府近年汰換老舊課桌椅、全面建置班班有大屏，讓孩子有舒適的學習設備，今年出國獎助學金獲廣大迴響，明年預算將提高到1300萬元，供學生出國比賽增廣見聞。

許淑華強調，教育處響應教育部「5G創新智慧教學新科技應用」計畫，5G智慧學習推動計畫學校有44所、5 G新科技學習示範學校有10所，數量為中部縣市之冠，希望提升孩子學習能力，拉近城鄉學習資源差距，在學習中探索到自己的亮點，豐富未來人生。

教育處指出，這幾年來南投在體育方面的表現傑出，今年度全國中等學校運動會，南投縣是六都以外的第1名，而新豐國小在日本世界少棒賽奪冠，再次為南投爭光，因此縣長指示全力改善校園運動場，本年度獲教育部補助18所學校8881萬餘元，加上縣府自籌款681萬餘元，共斥資9562萬餘元，將整建PU跑道、球場及活動中心。