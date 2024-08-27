漢田生技先前主要銷售區域集中於台灣，近期加速外銷市場開發，目前已拓展大陸、香港、星馬客戶，隨著國內外知名保健食品品牌大廠陸續推出液劑機能性飲品並將其產品擴展至海外市場，市場需求不斷增加，漢田生技除了有的員林廠外，今年度溪湖總廠正式啟用，在新客戶、新產品及新銷售區域的擴展下，將為業績持續挹注成長動能。

漢田生技為保健食品「液劑軟袋」龍頭代工廠，目前多數委託案為ODM(廠供原料，約占9成)，也有部分案件OEM(客供料約占1成)。漢田生技指出，由於軟袋包裝具有節省運費、包材成本等優勢，保健品牌大廠逐漸轉換採用，對營運有正面的助益。

漢田生技成立於96年，初期以中藥材(龜鹿)販售為主，99年開始從事超微奈米珍珠粉低溫研磨，101年開始導入殺菌軟袋水平充填機台及滅菌設備，從事保健食品充填代工服務，目前主要經營項目為液劑、晶凍保健食品研發、ODM及OEM代工，提供保健食品從配方設計至殺菌軟袋充填包裝完整一站式代工服務，另亦從事保健食品原料開發。

111年、112年度及113年上半年度，漢田生技營收分別為3.03億元、6.25億元及3.97億元，營業毛利分別為1.27億元、2.81億元及1.62億元，稅前淨利分別為0.58億元、1.85億元及1.04億元，基本每股盈餘分別為2.66元、7.66元及3.24元，營收及獲利均呈現強勁成長的趨勢。