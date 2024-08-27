海洋委員會海洋保育署響應2024 APEC永續成長促進韌性之年度主題優先領域，於8月27、28日在台北舉行第23屆APEC企業／私人部門參與海洋環境永續性圓桌會議。此會議吸引美國與加拿大等學者與會，海委會主委管碧玲盼藉此吸收各國經驗。

會議邀請加拿大、印尼、美國、紐西蘭、馬來西亞、菲律賓、韓國及我方等APEC海洋與漁業工作小組（OFWG）經濟體17位講者，吸引國內外產官學及NGO等逾百人實體與線上交流，共同探討海洋保護與永續利用、傳統知識與海洋保育兼容的解方。

管碧玲開幕致詞時說，面臨氣候變遷挑戰、海洋環境汙染及生物多樣性流失與棲地破壞，《海洋保育法》的實施，提供強而有力的政策執行工具，透過畫設庇護區、公告護區管理措施及禁限制行為，在這部法典中，將有效保育地（OECM）納入作為海洋保護措施的一種型式，OECM在我國是一個新的概念，此次會議也邀請到加拿大講者分享制定OECM指引及認定經驗，期待在圓桌會議上能從各國的經驗之中，取得未來執行法律的參考。

海保署長陸曉筠補充，此屆二大會議主題聚焦在「海洋保育下的經濟與社會韌性」與「以保護區域為基礎之永續經濟成長」，呼籲2024 APEC OFWG工作計畫揭示的持續推動對於MPA、OECM以及以在地連結、創新科技推動永續發展與藍色經濟的目標。