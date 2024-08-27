宏碁集團（2353）持續推進減碳永續進程，27日與物流供應商中菲行簽署協議，並自2024年使用國泰貨運的永續航空燃料（SAF）解決方案，三方共同攜手減少航空碳排。

永續航空燃料為生物燃料的一種，以植物或動物材料取代化石燃料製成，相較下可減少空運輸高達80％的溫室氣體排放。依國際航空運輸協會（IATA）估計， 2050年航空業實現淨零排放之中，永續航空燃料的減排量貢獻率約65％。國泰航空於2022年啟動「企業可持續航空燃油計劃」，更為亞洲首批採用相關解決方案的企業之一。

宏碁持續以實踐綠色物流的承諾作為淨零排放策略之一，並致力於2050年達成淨零排放的目標，除透過使用回收材料設計環保產品，更投資電動車和停車智慧解決方案，進而減少碳排放、節省能源並提高生產力，亦盼能為環境帶來正面影響。

宏碁並於2022年第四季起，便利用生物燃料解決方案減少海上物流的碳排放量，同時提供從家庭到工業用途、從製造到應用，以及供應端到需求端的儲能解決方案，為能源轉型做出貢獻，朝淨零碳排放的道路上加速前進。

宏碁永續長劉靜靜表示，宏碁攜手中菲行國際物流集團推行永續航空燃料解決方案，與供應鏈合作夥伴一起應對環境挑戰，並推動旗下Earthion永續平台的發展。淨零排放是全球共識，宏碁從製造、生產到運輸等階段，皆以實際的行動減少產品生命周期中的碳排。

中菲行集團去年亦加入國泰「企業可持續航空燃油計劃」，中菲行空運總裁邱鈞榮指出，中菲行與客戶緊密合作，齊心協力減少貨運碳排放，此回攜手宏碁集團與國泰貨運，再次以實際行動，共同為地球的永續發展盡最大努力。

國泰貨運董事歐永棠表示，隨著宏碁集團加入國泰「企業持續航空燃油計劃」，相信這種供應鏈合作關係，對於達成其與整個航空業界在營運上減少碳排放的長遠目標是不可或缺的。他強調，國泰貨運已準備就緒，通過使用可持續航空燃油，支援國泰所有貨運代理和付運商客戶實現其可持續發展目標，並相信這是減少淨排放量及推動航空業邁向更環保的未來其中一個最有效的方式。