美國財政部上週五（23）對數百家遍佈香港、土耳其和法國的公司實施了大規模制裁，指控這些公司提供產品和服務，協助俄羅斯的戰爭行動並幫助其規避制裁。不過這些制裁是否能取得成效仍受到質疑。

據美國《防務新聞》（Defense News）在這次制裁中，有60家俄羅斯的科技和國防公司，包括3家俄羅斯金融科技公司。此外，位於土耳其、法國和香港的公司也被制裁，這些公司為俄羅斯的運輸設備批發商Promtekh及一個與義大利和土耳其有關的彈藥採購網絡提供供應服務，這些公民目前也面臨美國制裁。

這次制裁行動是自2022年2月俄羅斯入侵烏克蘭以來，美國對俄羅斯公司及其國際供應商實施的數千項制裁之一。不過這些制裁的效果一直受到質疑，特別是俄羅斯仍然繼續在國際市場上銷售石油和天然氣來支持其經濟。

此外，美國國務院還對涉及俄羅斯能源、金屬和採礦出口、無人機生產、俄羅斯國家原子能公司（Rosatom）的子公司以及美國聲稱涉及綁架烏克蘭兒童並迫使他們認同為俄羅斯的團體和公司進行了制裁。

這項制裁宣布的前一天正值烏克蘭獨立日前夕，烏克蘭軍隊也在向俄羅斯的庫斯克地區推進。這次制裁行動旨在兌現美國總統拜登今年夏天與義大利的7國集團（G7）領導人達成的承諾，即破壞俄羅斯的軍事供應鏈並提高其戰爭機器的成本。

美國財政部副部長艾迪耶摩（Wally Adeyemo）在宣布制裁的聲明中表示：「俄羅斯已將其經濟變成為克里姆林宮軍工複合體服務的工具。全球的公司、金融機構和政府必須確保他們不再支持俄羅斯的軍工供應鏈。」