台北市信義區近日發生一起外籍人士以讀心術搭訕路人並詐騙財物的案件，涉案者為年僅18歲的印度籍男子。他在信義百貨商圈內以紙條寫字、精準猜中受害者的心思，讓民眾誤信其擁有神力加持，進而心甘情願掏錢奉上，成為其詐騙工具。

信義分局表示，三張所於近日接獲民眾報案，稱在信義商圈內遭到詐財。警方迅速抵達現場，並在現場目擊者的指認下，逮捕了這名涉嫌以讀心術行騙的印度籍男子。受害者葉姓男子表示，該名印度青年以「神的祝福」為名，糾纏不休地向其索取新臺幣6千元。警方當場將嫌犯帶回派出所，經過初步訊問後，以詐欺罪嫌移送法辦。

警方深入調查後發現，這名印度籍男子早已多次入境台灣，並於今年2月底持觀光簽證再次入境，居住在新北市板橋區某旅館。雖然該男子否認有詐騙行為，辯稱自己僅是以祈福和占卜與路人分享心靈之事，並聲稱金錢為路人自願奉上，並非強求，但警方認為其行為已構成詐欺，依法偵辦後將其移送法辦。警方提醒民眾提高警覺，切勿輕信此類「神蹟」騙術，避免成為詐騙集團的獵物。