2024年夏季，一場特別的文化盛會在山東省熱烈展開，來自兩岸的青年們齊聚一堂，青年們遊覽了多個具有歷史和文化意義的景點，也共同參與了豐富多彩的文化交流活動。本次交流體驗營不僅是一次深入了解山東文化的機會，更是一個促進兩岸青年友誼和理解的平台。

探訪臨沂市規劃展覽館，這裡展示了臨沂發展歷程，位於臨沂市北城新區城市中軸線的南部，是臨沂重要的文化地標性建築之一。展館總面積1萬平方米，分兩層、四大篇章，分別展示文之脈、水之勝、商之興、城之美。來到王羲之故居，則是東晉書法家王羲之的生前住所，位於臨沂市蘭山區洗硯池街，臨沂的故居是古典園林式建築，占地面積約28畝，建築面積300餘平方米，內有洗硯池、曬書台、鵝池、禊亭等遺蹟，以及新建的晉墨齋、書法展室和書法碑廊。而當天夜晚遊新瑯琊，延著河岸觀看現場演出，現場夜遊瑯琊活動是一種可搭著小船觀賞實景演出，演出時長約50分鐘，由演員、遊船與涑河兩岸風景融合，讓遊客坐在船上隨着遊船的行進觀看演出以及涑河兩岸的夜景。

夜遊瑯琊現場演出(圖/台灣青年創客發展協會提供)

而銀雀山漢墓竹簡博物館位於臨沂市，是中國第一座遺址性漢墓竹簡博物館。這裡以1972年發掘的《孫子兵法》和《孫臏兵法》竹簡而聞名於世。博物館不僅展示了珍貴的竹簡，還有其他出土文物，讓人們得以一窺古代漢朝的生活與智慧。來到淄博周村古商城，昔日的商業重鎮，現在則是一個充滿歷史感的旅遊景點。這裡的建築風格獨特，保存完好，被譽為「中國活著的古商業建築博物館群」。遊客可以漫步在古街上，感受昔日商業繁華的氛圍；晚上體驗淄博有名的燒烤，體驗與眾不同的燒烤文化饗宴。

銀雀山漢墓竹簡博物館(圖/台灣青年創客發展協會提供)

歷日來到東營黃河三角洲自然保護區，是中國最大的新生濕地之一，也是東北亞內陸和環西太平洋鳥類遷徙的重要「中轉站」。這裡的生態系統完整，是觀察野生動物和候鳥的理想地點。此外也參與了，「黃河口。日月潭」孫子文化青年研習營暨山東對台基地揭牌儀式和孫子文化園區的參觀，更是讓兩岸青年們對於軍事策略家孫子的思想和文化有了更深的理解和認識。

一位來自臺灣的大學生表示：“能有這樣一個交流平台我覺的非常有益義，也收獲很多、結交了很多青年朋友，大家一起學習一起交流，在這個交流中大家的情誼也慢慢加深了。這些活動證明了文化交流的力量，能夠跨越地域，連接不同背景的人們，共同創造和分享美好。