老農陳金發幫黃牛「哞哞」穿上親手縫製的草鞋，宛若父子。（蕭嘉蕙攝）

隨時代變遷，俗稱「鐵牛」的耕耘機取代「黃牛」下田農耕，台東市老農陳金發始終堅持傳統牛耕法，每日清晨牽著9歲的黃牛「哞哞」，後方拖著板輪車，沿省道台11線晃悠至農田，民眾路見人牛情深，拍下老農幫牛穿草鞋照上傳臉書社團「台灣-台東美景」，吸引逾4.6萬人按讚。

現年66歲的老農夫陳金發，8年前以12萬元價格買下牛犢子，晃眼間，黃牛犢長成健壯大黃牛，陳金發慣以「哞哞」稱之。黃牛父子檔日日下田耕作，重現舊時農村日常，往來人車見此景，各有情懷，四、五、六年級生看的是兒時回憶；七、八、九年級生則看新奇古意。多年下來，「哞哞」已成為最佳親善大使。

陳金發表示，他不喜歡也用不慣現代機械化農用設備，堅持以牛犁田、拖車，所飼養的黃牛「哞哞」今年滿9歲了，個性乖巧溫順、愛乾淨，每日開工前會幫牠穿上親手縫製的草鞋，再步行至位於志航基地旁的農田耕耘。

他解釋，穿草鞋是避免牛蹄磨損，因柏油路面粗糙堅硬，牛拉車時以前腳施力，牛蹄磨損量大於生長速度，所以只幫牠穿前腳，後腳就免穿鞋。

「哞哞」是目前全台東縣唯一尚在拉牛車的耕作用黃牛，另一隻位於卑南鄉的代耕黃牛，是乘坐貨車出門上工。陳金發提到，台東地區農夫多使用黃牛耕作，而非水牛，因為夏季高溫炎熱，在地缺乏野溏供水牛浸泡降溫，相較之下，黃牛耐熱適應力強。