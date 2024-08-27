據央視CGTN報導，中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任王毅與美國總統國家安全事務助理蘇利文，今天在北京會面。

這是美國總統國家安全事務助理時隔8年再次訪華，也是蘇利文助理任期內首次訪華，是雙方落實兩國元首舊金山會晤共識的重要舉措。

應王毅邀請，蘇利文於8月27日至29日訪華，舉行新一輪中美戰略溝通。今天（27日）下午，沙利文乘機抵達北京，展開訪華之旅。