近年各縣市教師甄選大開缺，加上國一新生適逢龍年人數激增，113學年度全台鬧代理教師荒，但南投縣教育處及早因應，6月舉行教師甄試後，經未錄取教師同意，分發至國中小擔任代理教師，所以國小僅缺2名、國中缺10名，萬一開學仍找不到適合的，將由學校老師兼課。

國中小學8月30日開學，全台出現代理教師荒！南投縣教育處統計，全縣國小代理教師應聘488名，目前尚有名間鄉名間國小、信義鄉隆華國小各缺1名代理教師；國中代理教師應聘273人，南投市南崗國中及中興國中、中寮鄉爽文國中、仁愛鄉仁愛國中、埔里鎮大成國中共5校10人未聘足。

仁愛國中強調，學校位在台14甲線旁，代理教師每月領有地域加給，大學畢業月薪近5萬，還有幾乎免費的宿舍，夜晚清靜，可專心備考，今年校內2名代課教師考取正式教師，加上教師退休等因素，今年有4名代理教師缺額，其中自然科教師代理教師招考不順利，2個月來招考了21次，仍找不到適合的。

另外，中寮鄉爽文國中距離南投市中心僅20分鐘，今年度徵聘數學、英文代理教師各一名，日前已招募到英文教師，不過數學代理教師招募了36次卻無人問津。

南投山區招不到代理教師，南投市中心的南崗國中、中興國中也募不到適合的。南崗國中日前已找到適合的國文代理教師，不過生活科技科、資優理化科教師仍無人報名；中興國中第4次舉行代理教師甄選，地球科學、理化、資訊科技等，不是無人報名，就是未達錄取標準。

南投縣教育處長王淑玲說，因應教師荒超前部署，6月舉行教師甄試後，徵詢適宜的未錄取教師同意，將他們分發至國中小擔任代理教師，所以縣內國中小代理教師缺額不算多，萬一學校開學仍找不到適合的代理教師，將由學校老師兼課。