華碩（2357）旗下電競品牌ROG玩家共和國於沙烏地阿拉伯進一步擴展電競布局，27日與位於沙國首都利雅德的超大型娛樂觀光城奇地亞城（Qiddiya City）簽署長期合作夥伴協議，華碩亦將評估未來於沙國設置一區域級總部據點，持續深耕在地電競遊戲產業。

ROG初步將於奇地亞城的遊戲聖地「遊戲與電競區」內設立電競旗艦店，提供最頂尖的ROG電競筆電、電競顯示器、遊戲周邊裝備等全系列產品，為全球玩家帶來極致的遊戲與購物體驗。後續雙方亦將持續深化合作、共同推動多項創新計畫，期將奇地亞城打造為世界頂級的電競生態圈，讓玩家享受更深入且全面的遊戲體驗，並促進沙國電競產業發展。

華碩營運長謝明傑表示，ROG始終致力於為玩家提供兼具強大效能與潮流設計的電競裝備，展現獨樹一格的無懼精神。這次合作不僅是華碩在電競領域的新突破，期待未來能與奇地亞城一起開拓沙烏地阿拉伯電競產業的新格局。

奇地亞董事總經理Abdullah Aldawood則表示，透過與華碩ROG合作，不僅助其實踐將娛樂融入生活的建城願景，也進一步鞏固奇地亞城作為全球電競聖地的地位。奇地亞亦期雙方在長期合作夥伴的基礎下，未來能繼續攜手共進，推動電競產業的蓬勃發展。