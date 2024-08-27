本次半導體投資布局考察團由行政院秘書長龔明鑫及國發會主委劉鏡清、國科會主委吳誠文率團，經濟部、工研院、台杉投資及輸出入銀行代表及16家台灣半導體供應鏈業者隨團，涵蓋半導體供應鏈上下游。

國發會表示，台積電於德國德勒斯登投資設廠，勢將帶動捷克等鄰近國家形成半導體供應鏈聚落，期盼藉由實地訪問考察及投資說明會等交流洽談，拓展台灣半導體供應鏈業者在歐洲的布局。

國發會說明，捷克緊鄰德國，且台廠在捷克長久經營、已有頗佳的基礎，可成為前進歐洲市場的重要據點；捷克政府高層對台灣業者赴捷投資也十分重視，捷克投資局亦將舉辦投資說明會，介紹投資環境及獎勵措施。

本次捷克政府安排參訪團赴捷克烏斯季省、布爾諾等地區進行實地考察；為強化台灣與立陶宛創新創業的連結，劉鏡清也在赴捷克訪問前，先赴立陶宛拜訪當地新創業者，希望促進台立未來在半導體產業更多的合作可能。

國發會表示，劉鏡清先前在立陶宛拜訪獲中東歐投資基金投資的雷射公司Litilit、金融科技公司TransferGo及台立合作半導體Teltonika，並與立陶宛經濟及創新部官員會面，就雙邊合作進展進行交流。

劉鏡清表示，台灣與捷克、立陶宛等共享自由、民主及人權價值，面對全球威權主義擴張及更具挑戰的國際情勢，台灣將更積極與民主夥伴國家深化合作，強化「民主供應鏈」的韌性，讓彼此經貿實力更為強健。