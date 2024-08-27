台揚上半年稅後淨損3.73億元，每股稅後淨損1.48元，較去年同期每股稅後淨損0.76元，呈現虧損擴大的狀況，上半年毛利率為4.03%。台揚累計前7月營收10.6億元、年減少57.9%。就產品比重來說，台揚今年上半年營收貢獻來自衛星VSAT占比約71%，較去年同期38%提升；行動產品貢獻占比從去年同期43%降至8%；其他產品占比則為21%。

台揚積極布局開放網路商機，綜觀目前全球有136家投入開放網路O-RAN產品，但提供O-RAN的RU(無線射頻單元)業者很少，主要是因為RU進入門檻很高。展望後續，台揚看好，各國際營運商Dish、AT&T、Vodafone、德國電信等持續投入開放網路，美國等政府也支持開放網路並進行補助，O-RAN的RU在2025~2033年間將會有十倍成長、年複合成長率超過三成。台揚自2018年以來，累積出貨3萬台O-RAN的RU業者，排名全球第三名，僅次於韓國三星及日本富士通。台揚O-RAN的RU已經打入美國營運商、德國、澳洲，全球有25家營運商已經採用台揚設備進行佈建或測試。整體來說，台揚看好明年O-RAN業務可望「撥雲見日」，轉虧為盈仍是持續努力目標。

低軌衛星部分，台揚表示，目前低軌衛星開始已經出貨，主要用於船上用戶端設備的接收器，企業端的產品也持續投入新客戶布局。由於衛星網路仍在佈建，用戶端發酵仍需時間，台揚預計今年低軌衛星貢獻營收可能會占比營收5%~10%，明年可望更大幅度成長。