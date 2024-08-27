永立榮本月申請進駐竹北生醫園區，將在新廠房設置研發實驗室並擴充產能，主要針對小鹿羊水外泌體及人類羊水外泌體產品進行產能擴充。永立榮在2022年10月率先推出以小鹿羊水幹細胞上清液為原料，並取得美妝保養品創新原料國際INCI認證，之後也授權麗豐集團(克麗緹娜)於台灣及中國大陸銷售。

再生醫療產品部分，以促進神經再生與修復為機轉，可用於治療勃起功能障礙的人類羊水幹細胞新藥UA002，已經針對因糖尿病與攝護腺根除術導致勃起障礙的患者，展開一期臨床試驗，目前收案進行中，待未來取得臨床數據後，將開展授權活動。

至於可治療中重度乾眼症的人類羊水幹細胞外泌體新藥UB003，則已完成初步動物有效性試驗，待完成CMC製程優化後，將進行法規諮詢，申請IND，開展人體臨床試驗。

永立榮目前已陸續取得共5項美妝保養品創新原料的國際INCI認證，其中1項新原料是以人類羊水幹細胞為來源，並將在國內法規開放後，隨即申請上市，預期有機會在年底拿到上市核可。