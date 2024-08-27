蘇利文此次是任內首次訪中，是雙方落實兩國元首舊金山會晤共識的重要行動。外交消息人士透露，蘇利文在北京的日程至少會持續到29日下午稍晚或傍晚，這也給外界對蘇利文此訪是否還有更多安排留下想像空間。

美媒預計蘇利文和王毅，將為美國總統拜登和國家主席習近平今年稍後再次舉行元首會談鋪路。

中方早前透露，雙方將就中美關係、敏感問題以及重大國際和地區熱點問題深入交換意見。中國外交部美大司也在25日介紹稱，中方將重點就台灣問題、發展權利以及中國戰略安全等表達嚴重關切、闡明嚴正立場、提出嚴肅要求。台灣問題是中美關係第一條不可逾越的紅線，美方必須恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，落實不支持台獨的承諾。

環球時報社評指出，中方邀請蘇利文訪中，體現對中美關係負責任和建設性的態度，能不能讓中美關係止跌企穩，關鍵在於能否樹立正確的戰略認知。

復旦大學國際問題研究院院長、美國研究中心主任吳心伯表示，預計台灣問題將是此次王毅與蘇利文討論重點。