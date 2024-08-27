中國大陸商務部網站27日消息，中國大陸商務部新聞發言人就加拿大擬對大陸電動汽車等商品採取限制措施答記者問。有記者提問：8月26日，加拿大政府發布公告稱，將對自中國進口的電動汽車採取加徵關稅等限制措施，對此，大陸商務部回應，加方26日發布公告稱，將對自中進口的電動汽車、鋼鋁產品採取加徵關稅等限制措施。加方罔顧事實和世貿組織規則，無視中方多次嚴正交涉，不顧多方反對和勸阻，一意孤行。中方對此強烈不滿、堅決反對。

發言人指出，中方多次強調，大陸電動汽車等產業發展基於自身比較優勢，是開放競爭的結果。大陸電動汽車受到包括加拿大消費者在內的全球用戶歡迎，也為全球應對氣候變化和綠色轉型作出巨大貢獻。

發言人表示，加方宣稱支持自由貿易和世貿組織規則為基礎的多邊貿易體制，卻公然違反世貿組織規則，盲目跟隨個別國家，宣布將採取單邊加徵關稅措施，是典型的貿易保護主義。加方此舉將擾亂全球產業鏈供應鏈穩定，嚴重破壞全球經濟體系和經貿規則，嚴重衝擊中加經貿關係，損害兩國企業利益，影響加消費者福利，破壞加綠色轉型和全球應對氣候變化的努力。

中方敦促加方立即糾正錯誤做法。中方將採取一切必要措施，堅決捍衛大陸企業的正當權益。

此前，當地時間8月26日，加拿大總理杜魯道宣布，加拿大將對從大陸進口的電動汽車徵收100％的關稅，對從大陸進口的鋼鐵和鋁徵收25％的關稅，這些對中關稅稅率與美國的相當。

英國《金融時報》報導，這一關稅決定是杜魯道在會見美國白宮國家安全顧問蘇利文的後一天宣布，於8月27日至29日訪中的蘇利文，前往大陸的途中在加拿大停留，並敦促加拿大跟進美國加徵關稅。

《金融時報》指出，汽車製造業是加拿大最重要的製造業之一，其工廠聚集在五大湖地區，為美國消費者提供產品。根據加拿大政府數據，該行業直接雇傭了近12萬人。事實上，加拿大也效仿美國提供補貼，旨在刺激對國產電動汽車的需求。在宣布對中加徵關稅的一個月前，加拿大外交部長趙美蘭（Melanie Joly）訪問了大陸，這是七年來加拿大外長首次訪中。