大陸男星黃子韜今年7月才大方認愛，近日再宣布成功求婚女友徐藝洋的好消息，戀愛進度迅速。被許多網友封為「戀愛腦霸總」的他，除了準備盛大求婚場面，近日更甜蜜將徐藝洋的的名字縮寫加生日次在肩膀上，黃子韜的刺青師今（27）日在社群平台上自爆，其實當時他把日期刺錯了，嚇到直冒冷汗。

一名刺青師在社群平台上爆料，黃子韜因為深愛徐藝洋，決定把女方的英文名字縮寫「XYY（Xu Yi Yang）」以及生日「97.9.12」刺在肩膀上，想給對方一個驚喜，刺青師在黃子韜求婚成功後，公開刺青過程，坦言當時其實不心把日期刺錯了，當下他狂冒冷汗一度害怕自己死在北京。

黃子韜的刺青師最後修正，改刺成徐藝洋小名嚶嚶（YY）的縮寫。（圖／翻攝自微博）

黃子韜甜蜜求婚徐藝洋。（圖／翻攝自抖音）

刺青師透露，當時黃子韜找自己設計，他蒐集元素後決定搜尋羅馬數字轉換，生成圖案開始刺青，當下完成作品後，自己和黃子韜都相當滿意，沒想到反應過來後才驚覺，竟不小心把徐藝洋生日中的「9」月，羅馬數字的「Ⅸ」刺成了「Ⅵ」，也就是誤刺成「6」月。

刺青師嚇到當下直冒冷汗，戰戰兢兢地告訴黃子韜意外刺錯了，當時黃子韜以為他在玩鬧，笑回：「你是不是開玩笑的，兄弟，你別嚇我」，在得知是真的刺錯數字後，臉色瞬間慘白，不過當下他並沒有生氣，反而安慰刺青師說：「一切都是最好的安排」，兩人也立即一起討論解決辦法，刺青師事後直呼：「兄弟們，那一下，我怕我死在北京。」

最後決定將「Ⅵ」將字形巧妙重新修改成「YY」，剛好是徐藝洋小名「嚶嚶」的縮寫，因此現在成品中，除了徐藝洋的名字縮寫及生日外，還多了她的小名。黃子韜也笑說更加喜歡現在改過的，有意義也很特別。

此外，黃子韜也身上刺了「ETERNAL LOVE」、「U RE MY ONLY CHOICE」，意指「永恆的愛、你是我唯一的選擇」。深刻表示對徐藝洋的寵愛，網友羨慕表示：「他真的好愛徐藝洋！」、「黃子韜根本就是中二又純愛的霸總啊！」、「雖然他看起來不靠譜但真好純情」。