人人都需要營養，但某些食物對女性健康特別有益，像是主要由豆科植物分泌的天然賀爾蒙「異黃酮」，或是被視為孕婦營養補充品的葉酸，適當攝取即能維持身體健康，現在就來看看女性必吃的超級食物有哪些！

女性的超級食物有15種，包含毛豆、羽衣甘藍、蘆筍、豆子、柚子、莓果及櫻桃、木瓜、原味低脂優格、沙丁魚、亞麻籽、核桃、酪梨、地瓜、菠菜、瘦牛肉。毛豆富含優質蛋白質、膳食纖維、維生素及輔酶等營養，可增加飽足感之外，還能促進糖分及脂肪代謝；其中，更年期女性因體內雌激素下降，容易骨質疏鬆，而毛豆中的植物性雌激素「異黃酮」可減少鈣質流失，預防骨質疏鬆。

羽衣甘藍屬於十字花科，富含維生素C、K、E，其中C及E是著名的抗氧化劑，可以對抗自由基，減緩肌膚老化。蘆筍含有豐富維生素A及C、纖維質及寡糖，尤其葉酸特別適合作為備孕及孕婦的健康補給。豆類含有植物雌激素大豆異黃酮，其中黃豆可降低乳癌復發、骨質疏鬆風險。柚子含有類黃酮，助於降低女性中風的可能，亦對心臟有益處。

當女性的年齡增長，莓果及櫻桃可保持大腦更加敏銳，且富含類黃酮和抗氧化劑，保護健康細胞免受損害。木瓜含有木瓜蛋白酶，能夠促使月經正常來潮、緩解經痛。當女性年過50後，需要攝取更多的鈣質，原味低脂優格就非常適合；另外根據研究顯示，每天食用6盎司的優格，可減少患有慢性念珠菌性陰道炎的陰道PH值，下降至正常值4.0。

沙丁魚擁有脂肪酸、鈣質及維生素D，其中的Omerga-3脂肪可提高母乳品質，因此懷孕期間食用沙丁魚對嬰兒有好處。磨碎的亞麻籽含有纖維及木酚素，作用類似雌激素，可以幫助降低罹患乳癌的風險。核桃富含不飽和脂肪酸，可延緩細胞老化，使女性擁有好肌膚。

酪梨近年受到女性寵愛，除了擁有極高的營養價值，還能夠調整脂肪的分布，尤其減少腹部脂肪，成為女性維持體態的最佳幫手，不過熱量偏高不宜多吃。地瓜也含有植物性雌激素，可舒緩更年期的不適，成分中的葉酸、β-胡蘿蔔素、纖維及維生素C，對於停經女性來說，可降低乳癌風險。

菠菜也含有葉酸，備孕及懷孕婦女皆需要攝取；另外還富含葉黃素，可以保護眼睛的水晶體及視網膜，也是現代人必備營養。牛肉含有大量的鐵，適時食用可預防子宮肌瘤。

最好的飲食方式就是適量及均衡，才能從食物中攝取身體所需的營養，保持健康狀態，擁有美好人生。