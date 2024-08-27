檀健次因演出古裝《長相思》聲勢大起、成為新一代男神，他拋開高冷形象，在最新陸劇《四方館》中逗趣辦案。劇中是個看似軟爛、吊兒郎當的「廢材男主」，但實則腦力過人，是能點出案情關鍵的奇才，與周依然、杜淳、闞清子攜手破案闖四方。播出後懸疑燒腦又不失笑點的情節，獲得觀眾好評，熱度持續攀升，成為今年夏天繼《唐朝詭事錄之西行》後，另一話題古裝探案劇。

《四方館》是檀健次首部擔任古裝男主的作品，他在劇中毫不在乎男神形象，貢獻各種逗趣表情，被擅長製毒的周依然下了癢粉控制威脅，癢到不停求饒，劇迷笑稱看了不禁跟著渾身癢了起來，他透露自己拍完這場戲之後筋疲力盡，才發現要裝癢真是不容易。

檀健次在《長相思》飾演元莫。（iQIYI提供）

他也自認是劇組裡的搞笑擔當，加上《四方館》的劇情本來就偏輕鬆歡樂，還穿插許多逗趣惡搞小巧思，得努力忍笑才能完成拍攝，他說：「因為演喜劇很講究節奏，所以彩排都要重覆確認很多次，但我經常從彩排開始就笑到連台詞都說不了，連導演都拿我沒辦法。」

《四方館》描述雍國外交機構「四方館」裡的元莫、阿術、王昆吾、尉遲華等志士並肩破案，攜手成長的故事。檀健次飾演的「元莫」是四方館外聘人員，在城門口為入城的各地人士辦證，他跟試圖混進城的流民「阿術」（周依然 飾）結下不解之緣，陰差陽錯之下，阿術成為元莫的小婢女，兩人展開吵鬧的同居生活。

周依然在《長相思》飾演阿術。（iQIYI提供）

周依然今年在療癒系精品劇集《我的阿勒泰》中的表現受到觀眾喜愛，在《四方館》裡作風古靈精怪的她被選為全劇組最會賣萌的人，檀健次透露她戲外也很萌，常常聊著聊著就陷入自己的世界裡，得不時把她的思緒拉回來。闞清子則笑稱自己在劇裡是「買單姐」，只要一看見周依然就會想給她買好吃的跟漂亮衣服，並直誇她「太可愛了」。

檀健次加碼爆料：「依然不僅很萌還很耐熱，我們的拍攝現場因為考量到收音問題不能有雜音，無法開空調，但又必須穿著厚重的古裝拍戲，簡直熱到不行。每次導演一喊卡，大家都是瘋狂吹空調，只有依然會說『連電扇都不用給我』，她是我見過的女生裡最不怕熱的，她這樣拍戲時很方便。」

周依然在《長相思》飾演阿術。（iQIYI提供）

出道6年第一次拍古裝劇的周依然笑著表示，她天生體寒所以是真的不怕熱，而且她幾乎每年夏天都在最熱的地方拍戲，早就習慣酷暑的天氣。她一直很想拍古裝戲，因為學的是古典舞蹈，總覺得兩者之間有些連結，最令她開心的是劇中還有跳舞的戲份。

首次搭檔的檀健次跟周依然，提起對彼此的印象，檀健次表示，她很靦腆、安靜，是個腦迴路有點清奇的女孩。周依然笑說：「我覺得檀健次就是很開朗的E人，我經常在想他怎麼能這麼健談，到現在也沒有變過。」

杜淳在《長相思》飾演邊關將領王昆吾。（iQIYI提供）

闞清子在《長相思》飾演尉遲華。（iQIYI提供）

《四方館》除了破案及身世之謎外，男女主角真摯純粹的愛情也感動不少劇迷，兩人相互扶持成長，元莫給了從小就沒了家的阿術滿滿安全感，讓她不再流離失所，也多次幫她療傷，並說出「在這個家裡妳才是主人」、「別怕，我會照顧妳一輩子」等深情對白，男友力爆棚。第9、10集中，阿術在協助元莫辦案時成為壞人目標，被毒瞎雙眼，令元莫心疼又氣憤，立刻揪出嫌犯並取得解藥，讓阿術順利恢復視力，兩人望著長樂城夜景深情相擁落淚的場景，更成為劇中浪漫名場面。劇情緊湊明快，集結喜劇、愛情及探案等要素的《四方館》正在愛奇藝國際站獨家熱播中。