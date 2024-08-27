《臺灣米其林指南 2024》入選名單。（臺灣米其林指南提供）

《臺灣米其林指南 2024》入選名單。（臺灣米其林指南提供）

《臺灣米其林指南 2024》入選名單。（臺灣米其林指南提供）

《臺灣米其林指南 2024》入選名單。（臺灣米其林指南提供）

《臺灣米其林指南 2024》入選名單。（臺灣米其林指南提供）

《臺灣米其林指南 2024》入選名單。（臺灣米其林指南提供）

臺灣米其林指南 2024完整名單，包括星級餐廳、必比登推介以及米其林指南入選餐廳，共囊括343個店家： 157家在臺北、66家在臺中、59家在臺南以及61家在高雄。和2023年的321家入選相比，呈現穩定增長。

今年的名單中，共有49家一、二與三星餐廳，其中包含10家餐廳新獲得一星肯定，整體表現較2023年版本的 44間星級餐廳成長，6家米其林綠星餐廳因其傑出且富有啟發性的永續承諾，持續獲得肯定。

米其林指南評審員也觀察到臺灣餐飲業的蓬勃發展，許多新餐廳的開業令人振奮，精緻餐飲不僅是西方料理，更涵蓋了與臺灣和亞洲風味連結的當代美食，評審員對主廚們透過菜色創作表現出的才華、廚藝以及創意與個性，感到由衷的驚歎。

在新獲得米其林一星肯定的10家餐廳中，3家從去年入選名單中晉升，另外7家則是首次入選，並直接獲得米其林一星肯定。

臺中的MINIMAL是自臺灣米其林指南推出以來，首次有必比登推介店家晉升為米其林一星，同時也是全球首間獲得一星肯定的冰淇淋店。這家店是臺中的「澀（Sur-）」的分支品牌。MINIMAL透過多層次的堆疊變化，大大提升味覺、視覺與用餐感受。菜單每季環繞一個嶄新主題，把冰淇淋視作料理的主素材，並透過七道冰品一一闡述，每道菜品都像藝術品般細膩柔美。

同樣坐落於臺中的L'Atelier par Yao也獲得一星肯定。這家餐廳由一位曾在法國磨練技藝的年輕主廚掌舵，他擅於運用本地和進口食材，並透過亞洲烹調技巧呈現當代法國美食。其中評審特別推薦碳烤干貝，在昆布、豌豆及巴西里醬汁的搭配下，呈現令人難忘的搭配與口感。

最後一間晉升一星的餐廳是位於臺北的Sens。僅在晚餐時段提供的單一套餐，按照季節進行菜單更迭，大受歡迎的肉凍派則為固定菜色。主廚深受法國文化薰陶，對醬汁的設計與烹調特別講究，更擅長巧妙運用新鮮香草，增加整體風味。

在今年首次入選米其林指南，並直接獲得一星肯定的7家餐廳中，位於臺中的元紀，主廚林菊偉重新詮釋臺灣的飲食傳承和文化，為家常菜增添了精緻的風味。另一間位於高雄的雋，廚房團隊來自澳門和香港，精心打造三款套餐，運用如燕窩和鮑魚等高級食材，並以嶄新的方式重新詮釋了1980年代的經典粵菜。

其餘5家新獲得米其林一星的餐廳位於臺北，A以主廚黃以倫英文名首字命名，在高級、隱密的空間內提供一流的用餐體驗，餐點風格以法式為主，並融入亞洲元素，富有巧思、顛覆既有觀念。

Circum-以拉丁文命名，與「環繞、圓形」等意思相連結，在中華文化中象徵完整與齊心合力。年輕的廚房團隊追溯全球華人移民的歷史足跡，探索他們隨著時間和地域變遷的飲食文化。受到經典食譜、童年回憶以及海外收集的故事啟發，他們以融合文學、敘事和扎實的法式技藝，提供引人入勝的用餐體驗。

盈科隱身於市場內，位置較隱密，但其日式與北歐風格融合的裝潢、禪意的氛圍，以及巧妙運用臺灣醃製品和發酵糖漿的創意日式料理，都值得花時間與精神探訪一究。餐廳僅提供一份賞味菜單，大多數食材每日從日本空運，以確保新鮮。

NOBUO以日式建築外觀及北歐風格的內裝打造，餐廳致力於突破框架。主廚出生於臺灣並在日本成長，此同名餐廳以臺灣食材打造並展現出融合日式與法式的料理。

Wok by O'BOND擅長解構並重塑臺灣和亞洲料理的風味，並透過西式料理與調酒技法，以令人驚艷的形式重新演繹。

此外，連同自去年維持一星肯定的店家，目前共有41家一星餐廳（臺北30家、臺中8家、高雄3家)。二星及三星則維持與2023年的餐廳相同，5家臺北二星餐廳包括侯布雄（時尚法國菜）、logy（時尚亞洲菜）、渥達尼斯磨坊（時尚西班牙菜）、牡丹（天婦羅）、RAW（創新菜）。維持三星的餐廳包括位於臺中的JL Studio（新加坡菜、時尚菜）及位於臺北的頤宮（粵菜）、和態芮（時尚臺灣菜）。

35家新入選的餐廳，以其優質料理著稱，除了星級餐廳和上週揭曉的必比登推介餐廳外，米其林指南評審員也推薦了許多用新鮮食材烹調優質菜色的餐廳，2024年的《臺灣米其林指南》共有168家入選餐廳，其中包括35家新餐廳臺北13家、臺中8家、臺南7家以及高雄7家，均被推薦並成為入選餐廳。

入選的餐廳展示了各式各樣的料理風格，以臺灣菜而言，包括位於臺北的叁酒弍沏、泔; 位於臺中的阿禧師懷舊餐館、卉寓以及位於高雄的三禾清豐、波記食堂、三餐暖食。

在地小吃同樣非常受歡迎，包括位於臺中的在來; 位於臺南的阿輝黑輪、順德牛肉湯及溫爸鵝肉以及位於高雄的三輪的店，臺南也新入選一家提供素食料理的新餐廳「毛蔬」。

米其林綠星持續肯定6家餐廳在永續發展上的承諾，在米其林指南的餐廳入選名單中，米其林綠星表彰的是行業中以永續作為、結合卓越料理及對環境友善承諾料理體驗的領先者，這六家餐廳包括臺北的EMBERS、好嶼、小小樹食 （大安路）、山海樓以及陽明春天（士林）以及高雄的Thomas Chien。

除了推薦高品質的餐廳，米其林指南也希望表彰餐飲業中才華洋溢、共同打造出非凡美食體驗的專業工作者。透過特別獎項，米其林指南也肯定了餐飲工作與專業的多元。

米其林指南服務大獎，由格蘭利威呈獻的米其林指南服務大獎，這個獎項主要表彰並鼓勵產業中服務技巧純熟而才華洋溢的專業人員，今年的得獎者是來自一星餐廳斑泊的許縕珊。

許縕珊擁有近十年的餐飲業經驗，她以細緻入微、溫暖而周到的方式與用餐顧客交流互動。同時也是一位親和力強、充滿熱情和自信的女性，她的全心投入和服務為顧客創造了難忘且愉快的用餐經驗。

米其林指南侍酒師大獎頒發給此次新入選米其林一星餐廳元紀的曾雅惠，她也是第一個在臺灣獲得這項殊榮的女性侍酒師，曾雅惠曾經在台北的侯布雄和粵菜餐廳擔任侍酒師多年，這些經歷使她建立了深厚的葡萄酒知識和專業服務技能，並憑藉這些優勢，設計引人入勝的葡萄酒搭配，巧妙地提升了傳統臺灣菜的風味。

米其林指南年輕主廚大獎頒發給今年新入選餐廳卉寓的陳莛諭，陳莛諭於餐飲學校畢業後便前往澳洲磨練廚藝。他的料理沒有過度花俏的手法，能明顯感受到他透過創意巧思和扎實的料理手法，展現了臺灣料理的面貌與精緻高雅。