生成式AI的應用需求日益增長，群聯電子宣布捐贈40套最新「群聯獨家專利aiDAPTIV＋方案AI 100與AI訓練相關軟體」，協助陽明交大電機與資訊學院提升現有的電腦設備效能，預估將能為陽明交大省下數千萬元的AI設備採購預算。

陽明交大指出，透過這項捐贈，陽明交大將能夠將原本無法執行AI模型地端運算訓練的桌上型電腦，快速升級成AI工作站並進行大型語言模型（LLM）的地端微調訓練（Fine-Tuning），讓學生的AI研究不再是紙上談兵，而是可以快速地上機實作，大幅提升生成式AI領域的研究與應用擴展速度。

陽明交通大學校長林奇宏說，生成式AI的相關研究與應用，例如智慧醫療資訊與本土語言模型，目前迫切需要低功耗、低成本的落地方案，群聯電子支持陽明交大的這批「aiDAPTIV＋ 方案AI 100」，能夠讓更多師生更快、更有效率地進行生成式AI領域的研究與應用開發。

群聯電子執行長潘健成在捐贈儀式上表示，群聯十分榮幸能有機會提供aiDAPTIV＋方案給予陽明交大，幫助解決地端AI運算設備的問題，提升學生的競爭力。

「生成式AI是未來科技發展的重要趨勢，特別是對於國家創新實力的提升具有關鍵影響，」潘健成說，「我們相信，這次的捐贈不僅能加強陽明交大在AI領域的研究能量，更能推動整體學術界對於生成式AI的研究與應用落地，讓更多人能夠享受到AI技術所帶來的便利與價值。