隨著韓國出生率急劇下降，政府面臨巨大的挑戰，試圖說服青年族群生育下一代的重要性。然而，對於20和30多歲的年輕人來說，YOLO（You Only Live Once）心態已經深入他們的生活，服裝、旅行和奢侈品成為青年的優先選項，他們選擇把時間和錢花在自己身上，而不是結婚和生育。

儘管韓國政府多年來採取各種激勵措施試圖緩解出生率下降的危機，但這些努力並未見效。為了應對人口挑戰，韓國計劃成立一個專門的新政府部門，專注於解決人口問題。

然而，路透社訪問到一名現年28歲的歌手兼時尚網紅，她表示自己的支出以服飾和旅行為主，幾乎沒有為結婚和生育保留預算。她非常認同「YOLO（人只活一次）」的精神，「我有一天或許會結婚，但當下的幸福更重要，對吧？」

韓國繼續打破全球最低出生率紀錄，去年創下新低。社會學家指出，這些20和30多歲的年輕人，即Y世代和Z世代，比其他年齡層更注重生活品質，導致他們花費更多、儲蓄更少，對「成家」構成障礙。首爾女子大學社會學教授鄭在勳（音譯，Jung Jae Hoon）分析，年輕人更樂意在網路上塑造個人形象，而不是結婚生子之類的目標。

即便是韓國過去三年的大幅升息，也未能抑制年輕人的消費慾望。韓銀數據顯示，今年第1季度，30多歲族群的儲蓄率從5年前的29.4％下降至28.5％，而同期所有其他年齡層的儲蓄率均有所上升。同時，這一代年輕人是百貨公司和高檔飯店的最大消費群體，他們的旅行支出從3年前的33.3％上升到40.1％。據現代信用卡統計，最近3年內20多歲消費者在奢侈品店的消費比例幾乎成倍增長，而其他年齡層的消費者比例均有所下降。

相比之下，澳洲聯邦銀行的報告顯示，由於生活成本陡升，2024年第1季度澳洲25至29歲年齡段的消費較去年同期削減3.5％。然而，韓國人對奢侈品的熱愛依然不減，韓國成為全球人均奢侈品消費最高的國家，各大品牌紛紛邀請韓國偶像擔任代言人。

儘管經濟困難依然是韓國年輕人不生育的主要原因，但他們對即時幸福的追求也無法忽視。根據顧問公司PMI Co. 5月的一項調查，46％的受訪者將不生育的原因歸咎於工作不穩定或教育成本。而20多歲和30多歲的人的年收入僅增長2.0％，低於所有家庭4.5％的增長，這無疑讓情況更為嚴峻。鄭在勳認為，這種對即時快樂的偏愛也是政府的生育政策未能奏效的原因之一。

在政府實施現金補助新生兒家庭、免費計程車服務及延長帶薪育嬰假等數十項政策措施後，尹錫悅政府5月宣布新設「人口戰略企劃部」設法解決問題。然而，政策也無法影響韓國青年的價值觀，根據美國皮尤研究中心2021年對17個已開發國家進行的一項調查，當被問及什麼讓生活變得有意義時，韓國是唯一一個將物質幸福列為首要答案的國家。在其他國家，家庭或健康才是首要選項。