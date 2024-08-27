前3星餐廳頤宮的前行政主廚陳泰榮（左）跳槽的「雋 GEN」，才開業半年，也成功奪得1星。（柯宗緯攝）

前3星餐廳頤宮的前行政主廚陳泰榮跳槽的「雋 GEN」，才開業半年，也成功奪得1星。（柯宗緯攝）

由「傳Den」主廚長谷川在佑首席弟子藤本詳一坐鎮的「承Sho」三度蟬聯一星。（國城建設提供）

《臺灣米其林指南2024》今（27）日公布星級餐廳名單，高雄有4間餐廳榮獲星級殊榮，包括「承Sho」和「Haili」再度蟬聯榮獲1星肯定，而3星餐廳頤宮的前行政主廚陳泰榮跳槽的「雋 GEN」，才開業半年，也成功奪得1星，另高雄在地法式料理名店「Thomas Chien」再獲米其林綠星認證。

高市觀光局指出，今天公布的4家餐廳外，再加上新公布25家必比登推薦餐廳與33家米其林入選餐廳，今年高雄共有61家餐廳強登米其林榜單。高雄市長陳其邁表示，高雄米其林榜單從去年發布的53家店，成長至今年的61家，這是對高雄餐飲業的極大鼓舞及肯定，更是對高雄作為國際美食城市的強力證明，歡迎海內外民眾聞香而來。

觀光局長高閔琳指出，今年的米其林名單中，最大的驚喜莫過於新入選米其林指南即摘下1星殊榮的「雋 GEN」；邀請曾榮獲米其林3星榮耀的粵菜名廚陳泰榮擔任餐飲總監，獨創粵菜板前料理，除能近距離欣賞精湛的烹飪技術，更追求食材風味最大化，傳遞正統美味粵菜的手法與精神。

國城建設旗下2家頂級餐廳再次雙雙摘星，不僅「承Sho」今年仍持穩再度榮獲1星佳績，新開設「雋GEN」更是開業短短半年便獲得米其林1星肯定，讓國城建設在南台灣fine dining界穩居第1，也再次擦亮「米其林建商」的招牌。對於摘星，陳泰榮表示，「能在短時間內獲得這樣的榮譽，我們仍然深感榮幸，再次感謝米其林對雋團隊的肯定。」

另外開在國城建設指標豪宅「定潮」、已連續3年蟬聯米其林一星的「承Sho」，是日本米其林餐廳「傳DEN」於2020年擴展的首間海外姊妹店，由副主廚藤本詳一來台坐鎮。該餐廳因應時令，於臺灣及高雄各處海港、小農取材，創作屬於高雄的旬味料理，並經常與其他美食名店合作進行餐飲交流，為高雄美食激發不同創意。

「Haili」餐廳則連續2年獲得米其林1星的肯定，主廚康仁維的料理方式揉合法、日風格和技巧；單一套餐網羅日本與在地食材，用現代風格詮釋，吸引許多老饕定期報到。

而連續2年蟬聯綠星肯定的「Thomas Chien」，則以其精湛的法式料理手法和對南台灣食材的深度挖掘與探索，今年再獲米其林綠星認證，彰顯主廚簡天才對高雄在地永續發展的承諾與貢獻。