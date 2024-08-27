中國大陸外交部發言人林劍8月27日主持例行記者會。法新社就加拿大宣布將對從中國進口的電動汽車徵收關稅一事提問。林劍回應表示，加方罔顧世貿規則，違背歷史潮流。

林劍表示，大陸商務部發言人已就此闡明了中方的嚴正立場，外交部要強調的是加方此舉無視客觀事實，罔顧世貿規則，違背歷史潮流，是典型的保護主義做法。不僅破壞中加的經貿關係，損害了加企業和消費者的利益，也無助於加綠色轉型的進程和全球應對氣候變化的努力。中方對此強烈堅決反對。

林劍指出，補貼補不出產業競爭力，保護主義保護的是落後，失去的是未來。中國電動汽車產業依靠持續的技術創新，完善的產供應鏈體系和充分的市場競爭快速發展，這是比較優勢和市場規律共同作用的結果。

「中方敦促加方尊重客觀事實，遵守世貿組織規則，立即糾正錯誤的做法，不要將經貿問題政治化。中方將採取一切必要措施，堅定維護中國企業的正當權益。」林劍說。