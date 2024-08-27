以高科技材質著稱的宇舶表（HUBLOT）下半年又有創新力作，一款搭載UNICO機芯的紅白色系Big Bang Unico左冠計時碼表創先在台發表，而且是全球獨賣長達一個半月，嬌寵台灣表迷，另品牌大使「喬帥」喬科維奇（Novak Djokovic）日前在巴黎奧運拿下男單金牌，他佩戴了宇舶Big Bang MECA-10藍陶瓷腕表，見證個人生涯高峰的歷史性成就。

宇舶表大使喬科維奇拿下奧運金牌，頒獎時配戴Big Bang MECA-10 藍陶瓷腕表。（HUBLOT提供）

宇舶表紅白色系Big Bang Unico左冠計時碼表，81萬2000元，全球限量35只。（HUBLOT提供）

左冠表因為十分罕見稀有，向來是表迷鎖定珍藏的標的，在二手市場經常翻倍起跳，極具增值潛力。宇舶表推出Big Bang Unico系列首款左冠陶瓷計時碼表，專利高階陶瓷霧白色陶瓷表殼搭配對比鮮明的紅色陶瓷表圈，表冠和按把置於左側，反轉傳統運動腕表的設計，全球限量35只，不僅深受左撇子的喜愛，更是腕表藏家看好增值潛力的收藏級腕表，還未正式問市就有藏家搶訂，編號1號的左冠表已蒙台灣藏家購藏。

以高科技材質著的宇舶表，不斷創新推出新作品。（HUBLOT提供）

Big Bang Unico左冠計時碼表具備飛返計時功能、72小時動力儲存，鏤空表盤展示重新設計的機芯佈局，搭配UNICO機芯兼具前衛美學與高效運動性能，融入細節貼心的設計，不僅左撇子用來順手，習慣使用右手的表迷也不覺得礙事，專利高科技紅白色陶瓷表殼和表圈為硬度1500HV，紅與白、霧面與拋光亮面的對比設計，更添時尚感。

Bang Unico左冠陶瓷計時碼表在計時精準度再升級，包括專利微調系統精確調控游絲長度，讓走時更精確，全方位精密調校（Full Adjusted）提高精準度，比起一般天文台認證5方位調校還要高階，專利震盪秒表離合和滾珠軸承系統，有效降低耗能，緩解震動與誤差。

另宇舶表品牌大使喬帥日前勇奪奧運金牌，是史上第5位拿下四大滿貫和奧運金牌的「金滿貫」（Golden Grand Slam），獲勝時他跪倒在紅土球場激動落淚，場面令人動容，他在頒獎典禮上親吻手中的奧運金牌時，手腕佩戴宇舶Big Bang MECA-10藍陶瓷腕表，見證這份得來不易的榮耀。

宇舶表Big Bang MECA-10 藍陶瓷腕表，77萬8000元。（HUBLOT提供）

宇舶表Big Bang MECA-10 鈦金屬款腕表，71萬元。（HUBLOT提供）

宇舶表Big Bang MECA-10 皇金款腕表，142萬3000元。（HUBLOT提供）

宇舶Big Bang MECA-10腕表搭載品牌自製HUB1201鏤空機芯，擁有驚人的10日動力儲存，具備100米防水性能，鏤空霧面的面盤設計，搭配白色夜光指針，是款充滿運動時尚品味的奢華腕表，除了藍面款，另有皇金藍面款與鈦金屬款可供選擇。