中菲行國際物流集團（5609）近日宣布與宏碁集團（2353）、國泰貨運合作，簽署使用可持續航空燃油（SAF）在空運時減少碳排放。根據協議，自今年起使用國泰貨運航班所提供的SAF解決方案。

中菲行國際物流集團的空運總裁邱鈞榮指出，永續航空燃油為生物燃油的一種，以植物或動物材料取代化石燃料製成，可替航空運輸減少高達80％溫室氣體排放。中菲行攜手宏碁集團、國泰貨運，為地球永續發展努力。

國際航空運輸協會（IATA）估計，2050年航空業實現淨零排放之中，永續航空燃油的減排量佔比約達總量65％。

宏碁永續長劉靜靜表示，宏碁從製造、生產到運輸等階段，皆以行動減少產品於生命週期的碳排，並攜手中菲行等供應鏈合作夥伴一起應對環境挑戰，並推動旗下Earthion永續平台發展。

國泰貨運表示，2022年啟動企業可持續航空燃油計畫，是這次合作的平臺，也是亞洲首項永續行動在空運上的里程碑。