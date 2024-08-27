國發會27日公布，7月景氣對策信號綜合判斷分數為35分，月減3分，燈號由紅燈轉為黃紅燈。其中，資通產品需求續強，但傳產復甦尚緩，加上凱米颱風影響部分生產及出貨遞延，致出口轉呈綠燈，工業生產指數轉為黃紅燈。另領先及同時指標持續上升，顯示國內景氣維持成長態勢。

展望未來，國發會表示，隨全球貿易緩步成長，加以AI、高速運算等應用持續熱絡，以及消費性電子產品進入年底鋪貨旺季，將挹注出口動能；投資方面，國內半導體廠商積極擴增先進製程及高階封測產能，國際大廠陸續宣布來臺設置研發或資料中心，加上企業因應數位與淨零轉型持續投入相關設備，可望激勵投資動能。

消費方面，國內就業市場維持穩定，景氣回溫有助帶動企業調薪，加以政府持續推動減輕人民負擔措施，均有助消費動能延續。

但國發會提醒，主要國家大選及利率政策動向、主要經濟體貿易保護措施、國際地緣政治情勢變化等不確定因素猶存，仍須密切留意對台灣經濟的影響。