國民黨籍原住民主委鄭天財，涉嫌透過前辦公室執行長張騰龍居間介紹，提供綠能、傳產等多家業者掛名為「特助」，再按月向這些業者「特助」收取數萬元不等費用，若「特助」業者的公司業務遭遇困難時，則出面幫忙質詢相關行政機關，或召開協調會「喬事」，估計鄭3年向業者收取數百萬元「供養金」，涉嫌貪汙。台北地檢署27日指揮檢察事務官兵分5路搜索鄭天財立院辦公室、住處，約談鄭天財到案。

據了解，鄭天財涉貪案，是檢調去年偵辦鄭天財辦公室前執行長張騰龍行賄營建署組長張之明，利用負責審核前瞻計畫「推動提升道路品質計畫」6縣市73件補助案涉貪7500多萬元的「案外案」。

北檢依據查扣張騰龍及涉案業者的手機及相關證據，意外發現至少有5家以上的中南部的綠能、傳產業者，透過張騰龍居間介紹，掛名為鄭天財的「特助」，業者「特助」每月給付鄭數萬元不等的費用，鄭的辦公室會發給這些業者「特助」證件，另業者也自行印製名片打著「特助」名片在各地行使。

若業者「特助」自己公司業務遇上困難，例如申請綠能產業許可證、或業務「卡」在主管機關，需要協調，則請鄭天財出面「喬」事，由鄭天財以質詢行政機關方式，或邀相關主管機關官員召開協調會，要求行政機關配合。

北檢懷疑，鄭天財自2020年至2023年間利用招攬業者掛名「特助」，長期收取「供養金」後為業者「喬事」，共計收受數百萬元不法利益，涉嫌《貪汙治罪條例》不違背職務收賄罪。

北檢先於21日指揮檢察事務官、調查局北機站兵分18路搜索，以被告身分約談張騰龍、鄭的杜姓助理及相關廠商共9人，據了解，9人坦承有掛名「特助」資助鄭天財金錢情事，但否認行賄，檢方訊後全數無保請回。

北檢再於昨天指揮檢察事務官，兵分5路搜索鄭天財的立院辦公室、住處等相關地點，約談鄭天財到案，據了解，鄭天財否認涉貪，檢方已深入查證。